Guber Banca chiude un accordo per acquisire una partecipazione fino al 40% in Negentropy Capital Partners LTD

La Banca accelera il suo percorso di crescita siglando un accordo con una Asset Management Company specializzata nella gestione di fondi di investimento alternativi

29 maggio 2024 a

Guber Banca, challenger bank in forte crescita, leader nel settore NPE e nei servizi alle PMI, dopo l’autorizzazione della Vigilanza, darà esecuzione ad un accordo già firmato per l’acquisto di una partecipazione fino al 40% di Negentropy Capital Partners LTD. Tale acquisizione è funzionale all’avvio di una partnership strategica finalizzata ad un piano di coinvestimento, di medio lungo periodo, nei settori NPE e special lending. Negentropy Partners LTD è una Asset Management Company focalizzata nella gestione di fondi di investimento specializzati nell’acquisto di crediti deteriorati e di finanziamenti in special situation. Questa operazione rappresenta un passo significativo all’interno della strategia di espansione e diversificazione della Banca che rinforza così la propria posizione nel mondo degli NPE: la lunga e comprovata esperienza nel settore di Guber Banca si affianca oggi ad una realtà di portata internazionale con l’obiettivo di incrementare significativamente la propria capacità finanziaria in questo settore.

Negentropy Capital Partners LTD (NCPL) è una società di private debt con base a Londra, fondata nel 2009 dal CEO Ferruccio Ferrara e svolge il ruolo di portfolio manager per Negentropy RAIF, un fondo d'investimento di diritto lussemburghese che pone particolare attenzione al contesto finanziario italiano.

La partnership definita tra Guber e NCPL è un passaggio importante per la crescita e il rafforzamento della Banca. Infatti, nel corso dell’ultimo anno, l’Istituto ha avviato nuove linee di business focalizzate a fornire supporto alle PMI con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento e valorizzare le sinergie di sistema lungo tutta la filiera del mercato. Si menzionano, tra le altre, l’acquisizione di Reperform.com, piattaforma di aste online sviluppata da K-MYDA per la vendita di beni mobili e immobili anche provenienti da procedure concorsuali ed esecutive, e l’ingresso con una quota di minoranza nella società “Home 4all” Startup innovativa impegnata nell’housing sociale.

Francesco Guarneri, CEO di Guber Banca, ha dichiarato: «Siamo contenti di annunciare la stipula dell'accordo con Negentropy Capital Partners LTD e fiduciosi che l'integrazione della nostra esperienza con le opportunità offerte da questa partnership, che rappresenta una importante finestra sul mondo internazionale, possa portare alla creazione di nuove prospettive di investimento in una logica di crescita sostenibile di lungo periodo della Banca».

Ferruccio Ferrara, CEO di Negentropy Capital Partner LTD, ha commentato: «La partnership tra Negentropy e Guber parte da lontano con molti anni di collaborazione tra le due societa’. Insieme a Guber vogliamo offrire agli investitori una piattaforma unica in Italia per investimenti in private debt a tutto tondo. Il track record di oltre trent’anni di attivita’ di Guber e’ straordinario e attraverso Negentropy gli investitori avranno accesso a una molteplicita’ di opportunita’ di investimento a partire dallo structured credit alla gestione di UTP a portafogli di NPL. La forte presenza in Italia sia di Guber che di Negentropy nonche’ gli anni di esperienza maturati ci rendono un interlocutore primario sul mercato con una presenza di oltre 250 persone dedicate all’attivita’ di private debt ed all’esecuzione delle transazioni selezionate. Con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, iniziamo il processo di fund raising focalizzandoci su investitori istituzionali e family offices specializzate»

Guber Banca in breve

Guber Banca S.p.A. è una banca digitale italiana specializzata nella gestione del credito non performing e nei servizi a favore delle piccole e medie imprese.

Dal 1991 Guber opera nel settore dell’acquisto e gestione di NPE (Non Performing Exposures). Ottenuta la licenza bancaria in nel febbraio 2018, ha ampliato la propria attività nel settore del credito con prodotti bancari come "Deposito 102", il conto deposito online rivolto alla clientela retail; "Deposito 102+", il conto deposito vincolato dedicato allo sviluppo di progetti ad impatto sociale, pensato per promuovere il social impact investing; "Anticipo 102", la piattaforma di reverse factoring digitale che permette ai fornitori di incassare in anticipo il 100% della fattura, al netto di uno sconto commerciale, offrendo alle aziende partner una dilazione di pagamento. Dal 2022 Guber Banca è attiva nell’acquisto di crediti fiscali e erariali e nell’erogazione di finanziamenti ‘taylor made’ nei confronti di piccole e medie imprese.

In ambito NPE, Guber opera con l’acquisto diretto di portafogli non performing exposure di origine sia bancaria sia commerciale e successiva gestione del recupero; servicing e sub-servicing (gestione e recupero di portafogli NPE di terzi, sia chirografari che ipotecari); due diligence & advisory (valutazione di portafogli di crediti non performing, redazione dei business plan e conseguente determinazione dei prezzi); servizi real estate e valutazione immobiliare (a supporto del processo di gestione vengono effettuate valutazioni immobiliari secondo le linee guida dettate da RICS e IVS; attività di valutazione di crediti/portafogli per conto di terzi ed attività consulenziale in ambito NPE.