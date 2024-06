Elios Milano, il brand di lusso che trasforma i segni zodiacali in cravatte e foulard

13 giugno 2024 a

a

a

Fin dalla notte dei tempi, gli esseri umani hanno alzato lo sguardo al cielo per osservare le stelle. Gli astri, infatti, sono sempre stati una guida per l'umanità. Una bussola nuturale per condurre i naviganti verso un porto sicuro. Un rifugio per chi vorrebbe emigrare da questa Terra. O, ancora, per chi spera che il futuro gli riservi una vita migliore. In effetti, da qualche anno ormai, il mondo dei segni zodiacali sta diventando - oltre che un passatempo divertente e argomento di conversazione leggera - anche una vera e propria moda, tanto da ispirare collezioni di accessori di lusso.

Elios Milano, nuovissimo brand di moda, segue la scia tracciata dai sumeri e i babilonesi. Lo fa proponendo collezioni di cravatte, foulard e calzini tutti 100% Made in Italy in tessuti che vanno dalla seta al cashmere, tutte interamente ispirate ai segni dello Zodiaco. Basti pensare al lussuoso foulard Versailles bianco e oro nella versione Leone, al prezioso zaffiro Bilancia, al raffinatissimo acquamarina dei Pesci e via così in cinque colori per ciascun segno dello Zodiaco.

Non solo la madre, a chi affida il suo impero Chiara Ferragni: la mossa per non sprofondare

Una collezione elegante, capace di unire il pregio dei materiali alla delicata e sapiente lavorazione artigianale tutta italiana. Il tutto proponendo la suggestione e il fascino dei simboli e del racconto zodiacale. Grazie a Elios Milano, l'astrologia è entrata a far parte del gotha della moda Made in Italy, così come i simboli dei segni zodiacali hanno fatto parte della nostra vita da milioni di anni.