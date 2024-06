Testo unico sulle rinnovabili, si va verso il via libera in CdM

19 giugno 2024 a

La bozza di decreto legislativo riguardante il Testo unico sulle rinnovabili è in dirittura d'arrivo e potrebbe presto approdato in Consiglio dei ministri. Previsti tre regimi amministrativi vale a dire attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Ognuno con una propria specificità prevista negli allegati.

