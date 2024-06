Ploom, al via il viaggio nell'estate italiana tra musica e divertimento

28 giugno 2024 a

Un viaggio attraverso le destinazioni più esclusive d’Italia, all’insegna della musica, della cultura e del divertimento: partirà da Molfetta, Bari, Otranto e Genova il tour estivo dei pop-up store di Ploom, il dispositivo di JTI pensato per portare nel futuro l’experience del tabacco riscaldato. Per tutti i mesi estivi, infatti, Ploom attraverserà l’Italia con i propri store temporanei, tra festival musicali e appuntamenti culturali, regalando ai propri consumatori adulti esperienze truly unique.

Il viaggio estivo di Ploom prenderà il via dalla Puglia, accompagnando la celebre rassegna musicale Battiti Live e il festival della cultura pop MolFest; fino al 30 giugno, un pop-up sarà posizionato a Molfetta, presso la Banchina San Domenico, per poi spostarsi a Bari, nella splendida cornice di Molo San Nicola dal 2 al 4 luglio e a Otranto in Via Delle Torri dal 6 luglio. Oltre alle tappe pugliesi, il tour estivo di Ploom toccherà anche il Porto Antico di Genova, con un pop-up store che rimarrà presente a Calata Mandraccio dal 28 giugno al 26 luglio.

Il viaggio dei pop-up store di Ploom continuerà poi a Roma, Napoli e in Sicilia, per procedere successivamente in diverse altre località.

Il tour estivo dei pop-up store Ploom rappresenta un'opportunità per tutti i consumatori adulti che vogliono immergersi in un'esperienza innovativa e coinvolgente, scoprendo il mondo Ploom all’interno di contesti unici e vivere a pieno un’estate truly unique.