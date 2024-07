Innovazione e Sostenibilità: i vincitori del Lifebility Award 2024

03 luglio 2024 a

AI VS Linfomi, Argo e RigeneraDermo sono i progetti premiati alla 14° edizione del concorso per giovani startupper dei Lions Italiani LifeAbility Award è il concorso promosso dai Lions Multidistretto Italy 108, che premia le idee innovative, eticamente rilevanti, con un impatto sociale significativo e sostenibile, di giovani startupper tra i 18 e i 35 anni desiderosi di sviluppare le loro invenzioni e avviare le prime fasi di commercializzazione. La competizione è organizzata dall'Associazione "LIONS per LIFEBILITY Italia ETS", che offre il supporto dei suoi tutor per accompagnare i giovani startupper fin dalla candidatura, aiutandoli a sviluppare al meglio le loro idee e renderle appetibili per il mercato e i potenziali investitori.

Nel corso degli anni, più di 1.500 giovani hanno presentato migliaia di progetti in molteplici categorie. Alcuni dei progetti vincitori sono diventati imprese di successo e con un impatto rilevante sulla vita delle persone. Ad esempio Isinnova, la startup bresciana salita alla ribalta mediatica per l’idea di trasformare le maschere da sub di Decathlon in respiratori per malati di coronavirus.

Quest'anno si è tenuta la 14esima edizione del concorso: una commissione composta da una quarantina di esperti provenienti dai distretti Lions, dalle università e dal mondo delle imprese ha giudicato i progetti, selezionando sei finalisti. I vincitori si sono aggiudicati un premio di 5.000 euro ciascuno, grazie al generoso contributo di Malevestiti, Isinnova e Sefin (oltre a premi funzionali al lavoro offerti da BMW, Tobiz e Scen Consulenza Marketing e Tecnica).

La premiazione è avvenuta presso la CCIAA di Via Meravigli a Milano.

I tre progetti vincitori sono risultati:

• ARGO, di Sara Libidi, Giuseppe Campanale e Daniela Bigon, un dispositivo che viene collegato agli occhialini di un nuotatore non vedente che, tramite piccole vibrazioni trasmesse dagli apparecchi posti sul bordo della piscina, in corrispondenza della corsia occupata, consente al nuotatore di tenere una traiettoria rettilinea e di effettuare le virate al momento opportuno.

• AI vs LINFOMI, presentato da Gaia Martire e Domenico Rizzato, un’applicazione basata su intelligenza artificiale, che consentirà ai medici di classificare i casi di linfomi pediatrici aggressivi e di individuare le migliori terapie. Per queste patologie, infatti, l’estrema variabilità dei sintomi e delle caratteristiche genetiche correlate rendono molto difficile individuare la combinazione ottimale di trattamento.

• RIGENERA DERMO, presentato da Marco Ferrari, è un progetto per la realizzazione di prodotti cosmetici per pelli sensibili, con ingredienti estratti dalle vinacce risultanti dalle produzioni vinicole ed in combinazione con un packaging sostenibile.