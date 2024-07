Istituto Friedman, Philippe Hababou Solomon nominato Membro del Comitato Scientifico

09 luglio 2024 a

Il Consiglio direttivo dell’Istituto Milton Friedman ha nominato Philippe Hababou Solomon Membro del Comitato scientifico e Responsabile per gli Affari Internazionali, riconoscendo il suo significativo contributo nel campo delle relazioni internazionali e della scienza politica. Solomon, imprenditore Franco-israeliano ha mediato storicamente in vari conflitti in particolare in Africa e Medio Oriente, dando il suo contributo anche nel percorso che ha portato ai Patti di Abramo.

Durante la sua visita ufficiale in Italia, Solomon ha incontrato importanti esponenti delle istituzioni italiane, accompagnato dal Direttore esecutivo Alessandro Bertoldi e dall’On. Souad Sbai. Le visite hanno incluso il Senato, la Camera dei Deputati, la Comunità ebraica di Roma e il Vaticano.

Solomon ha dialogato con vari parlamentari, tra cui l'On. Naike Gruppioni, l’On. Lorenzo Cesa, l'On. Paolo Formentini, l'On. Antonio Baldelli, la Sen. Cinzia Pellegrino, l'On. Alessandro Urzì, l'On. Isabella De Monte e l'On. Andrea de Bertoldi, su temi come le elezioni in Francia, i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, e il crescente antisemitismo in Europa.

“La nomina di Solomon rafforza il ruolo dell’Istituto Milton Friedman come punto di riferimento nelle relazioni internazionali e nella promozione della pace e della sicurezza globale.” Ha dichiarato il Direttore esecutivo Alessandro Bertoldi.