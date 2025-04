Elon Musk, rumors: dazi, ha chiesto a Trump di fermarsi

"Ci sottovalutano", ha risposto Donald Trump a chi prevedeva un passo indietro rapido della Casa Bianca sui dazi. Ma la verità è che anche nell'inner circle del presidente c'è chi chiede una parziale retromarcia. A cominciare da Elon Musk. Mister X avrebbe cercato di convincere Trump ad adottare una linea più morbida, ovvero a evitare di introdurne altri. Lo scrive il Washington Post citando a condizione di anonimato due fonti ben informate su colloqui privati tra i due, secondo le quali però i tentativi del super consigliere al momento non stanno avendo successo. Solo ieri, infatti, il presidente americano ha annunciato ulteriori dazi del 50 per cento sulle importazioni dalla Cina. Musk, nel frattempo, ha pubblicato un video su X in cui l'economista Milton Friedman lodava i benefici della cooperazione commerciale internazionale.

In qualità di amministratore delegato di Tesla, Musk considera i dazi dannosi per gli obiettivi commerciali di un'azienda che ha la Cina, oltre che gli Usa, come hub chiave per la produzione e i consumatori. Si tratta, scrive il Washington Post, della più grande disputa tra Trump, che ha fatto dei dazi una priorità della sua Amministrazione, e Musk, che ha investito quasi 290 milioni di dollari per sostenere il candidato repubblicano alla Casa Bianca. A parte gli appelli personali rivolti a Trump, Musk ha anche preso di mira il funzionario dell'Amministrazione che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei piani tariffari, il consigliere commerciale della Casa Bianca Peter Navarro. "Un dottorato in economia ad Harvard è una cosa negativa, non una cosa positiva", ha scritto Muk su X.

