Donald Trump, da Musk a Milei: qualche dritta liberista per aiutarlo

Si può avere grande simpatia per Donald Trump e nello stesso tempo dargli dolcemente torto sui dazi. Senza polemiche acrimoniose, senza sceneggiate, senza gesti plateali. E soprattutto senza il gusto dello sfascio, la libidine da devastazione, il piacere del “tanto peggio, tanto meglio” che impazza a sinistra. Ecco, nelle ultime trentasei ore, si sono registrati tre segnali eloquenti di come, dentro e fuori gli Usa, il mondo filorepubblicano non sia affatto un monolite, e anzi cerchi di offrire a Trump una exit strategy o comunque delle sponde per evitare il peggio. O almeno per facilitare gli auspicabili negoziati con gli altri paesi. E, come vedremo, perfino dalle parti di Bruxelles, dove gli amici di Trump non sono certamente numerosi, ieri si è accesa una lampadina di saggezza con una prima proposta finalmente ragionevole (però, sia chiaro, ancora troppo parziale e piuttosto sbilanciata a favore delle produzioni “pesanti” tedesche) da parte di Ursula von der Leyen. Ci arriveremo tra poco.

LA MATITA DI FRIEDMAN

Primo caso. Ieri mattina (ora italiana) Elon Musk ha postato sul suo profilo X il celeberrimo video in cui il premio Nobel Milton Friedman, tenendo in mano una semplice matita, spiegava come nessun uomo potesse realizzarla da solo. La spiegazione dell’economista molti decenni dopo - rimane ineguagliabile per semplicità e profondità: il legno viene dallo stato di Washington o dal Canada, la sega per tagliarlo è stata fatta con acciaio proveniente da chissà dove, la grafite arriva dalle miniere del Sud America, la gomma dalla Malesia, e così via. È la meravigliosa entità chiamata “mercato”: cioè la cooperazione spontanea tra uomini che non si conoscono, tra individui e imprese lontane tra loro, e che tuttavia trovano reciproco beneficio dalla vicendevole interazione. Nel postare il video, è impensabile che Musk non abbia cercato di rivolgere a Trump un dolce avvertimento: è impossibile (o molto lento e insieme molto costoso) spostare tutte le produzioni nel proprio paese. E allora meglio non esagerare, meglio non terremotare il commercio mondiale. Se ci pensiamo, è la conferma di quanto proprio Musk, in dialogo con Matteo Salvini, aveva auspicato intervenendo in collegamento con il congresso leghista: «Un futuro con zero dazi tra Usa e Ue».