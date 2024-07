G7 del commercio, in dono Amarone e caffè: le eccellenze italiane

15 luglio 2024 a

Eccellenze commerciali italiane per far conoscere al mondo prodotti spesso imitati ma mai eguagliati. Per una semplice questione di qualità. La scelta, questa volta, è caduta su vino e caffè. Per la riunione del G7 ministeriale del Commercio, che si terrà a Reggio Calabria, in località Villa San Giovanni, il 16 e 17 luglio, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella sua veste di padrone di casa, farà dono agli ospiti di una magnum del prestigioso Amarone Aneri, con etichetta firmata da Mimmo Paladino, e di una confezione di èTricaffè, miscela d'Autore. Un gesto – attraverso due prodotti di riconosciuta eccellenza - che vuole veicolare, appunto, l'alta qualità italiana nel mondo.

Un mondo, in questo caso, rappresentato non solo dai ministri dei 7 Grandi (Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia) e dal vicepresidente dell'Unione Europea Valdis Dombrovskis ma anche dai rappresentanti di Argentina, Brasile, Cile, Inda, Kenya, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Turchia e Vietnam, del WTO (World Trade Organisation) e dell'OECD, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.