iononabbandono: successo per la campagna del Comune di Palermo

08 agosto 2024 a

a

a

Continuano le adesioni alla campagna #iononabbandono lanciata dall’assessorato al Benessere animale del comune di Palermo per sensibilizzare e fronteggiare il fenomeno dell’abbandono estivo degli animali. Lo rende noto l’assessore Fabrizio Ferrandelli: «Ringrazio particolarmente - dichiara - le associazioni animaliste impegnate in queste ore nella gestione diretta delle adozioni e della criticità a cui è sottoposta la struttura del comune in affanno. Al lavoro duro sul campo stanno affiancando quello della diffusione del messaggio presso le loro reti garantendo particolare efficacia. Continuiamo ad invitare la cittadinanza tutta a collaborare direttamente con la realizzazione di messaggi social e con la condivisione presso i propri contatti e canali, insieme possiamo farcela».