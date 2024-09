Servizi da Grand'hotel immersi nel verde per una vacanza di lusso nella capitale europea dei camping a 5 stelle

06 settembre 2024 a

a

a

Con 6.818.604 presenze turistiche (pernottamenti) registrate nel 2023 (addirittura +8,8% rispetto al 2022) Cavallino-Treporti, già capitale europea per le Vacanze Open Air, a maggio 2024 si è laureata prima spiaggia d’Italia. Nonostante Rimini, storica regina delle spiagge italiane, avesse totalizzato nel 2023 ben 6.731661 pernottamenti (+3,7%), Cavallino-Treporti l'ha superata di quasi 100.000 unità. Uno straordinario risultato per un comune di 13.325 residenti che per ricettività si colloca al quinto posto fra le 10 mete turistiche nazionali, dietro solo a grandi città d’arte del calibro di Roma, Venezia, Milano e Firenze. Il tutto grazie all'immagine da leader europea del turismo en plein air che Cavallino-Treporti si è costruita in 70 anni di innovazione dell'offerta turistica e promozione nei paesi di madrelingua tedesca dai quali ogni estate arriva circa l'80% dei flussi che prenotano negli oltre 30 camping del litorale. Molti turisti scelgono Cavallino-Treporti per le loro vacanze in campeggio, attratti dai servizi di alta qualità e dalla bellezza naturale della zona.

Di questi ultimi ben 10 top camping, inclusi il famoso Camping Union Lido, a gennaio 2024 si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento “Adac Superplätze” selezionati per l'alto livello dei servizi dai 44 esperti di turismo del Club Automobilistico Adac, testimoniando il livello di eccellenza dei camping in Europa. Fin dalla sua apertura nel 2018 in questo contesto turistico così stimolante competitivo, Luxury Camp at Union Lido si è subito distinto come vip club a Venezia esclusivo a 5 stelle coniugando un'impeccabile hotellerie d'alta gamma coordinata e curata nei dettagli dai manager Mattia Ferro e Jessica Zin, con un'esperienza unica di vacanza in totale relax a contatto con la privacy della pineta e la salubrità del mare nell'angolo balneare più suggestivo e protetto della Costa Veneta soggiornando immersi nel verde a poco più di 20 minuti di barca da piazza San Marco. Il turista che sceglie il Luxury Camp è per lo più straniero, proveniente soprattutto dalla Germania e dagli Stati Uniti, ma anche dal Nord Europa e dagli Emirati Arabi. Negli ultimi anni, l'offerta ricettiva ha guadagnato popolarità anche tra gli sportivi e i personaggi dello spettacolo, sia italiani che internazionali, rendendo il Club uno dei luoghi prediletti in Italia dai VIP in vacanza. Lo staff, guidato dal direttore Nicola Finotto, accoglie gli ospiti nelle 18 esclusive Mirror Suite, lussuose case mobili su ruote con una parete a specchio, dotate di tutti i comfort. A queste si aggiungono 2 Luxury Caravan, per chi desidera vivere l'emozione di un soggiorno in roulotte.

Fra le novità del 2024 la nuova Lounge degna di un grande hotel, dove far accomodare gli ospiti in attesa del check in, e la Encore Suite, l'alloggio in bioedilizia impreziosito da arredi di pregio Dior, Missoni, Magis e di altri grandi marchi, creato dalla partnership con Domusmart, azienda veneta produttrice di case mobili e bungalow di lusso (Classificata dal Blog and Travel Magazine Openairvacanze.com come la migliore marca di Case Mobili). Una struttura ricettiva all inclusive che comprende nella prenotazione il servizio taxi golfcar Limousine fino alla Luxury Beach privata allestita con ombrelloni 3x2 metri, sdrai imbottiti e servizio concierge dedicato sull'arenile e disposizione per gli spostamenti sul litorale. Ben 18 le Mirror Suite arredate all'interno nelle tonalità del mogano e del legno chiaro, sono disponibili a due o tre stanze da letto, da 4 a 6 posti. Ogni alloggio misura minimo 34 mq. interni e 18 mq. di veranda offrendo privacy e massimo comfort secondo standard a 5 stelle: doppi servizi toilette, stanze da letto con bagno in camera, aria condizionata, frigo, tv, soggiorno con divano, veranda attrezzata, cambio biancheria, riassetto continuo degli alloggi, cucina con impianto ad induzione, forno a microonde, macchinetta per il caffè, pentole e dotazioni di alta qualità, giardino privato.