Cinque Minuti, Matteo Renzi e la sfida contro Conte: cosa è successo in tv, i dati

04 ottobre 2024 a

Matteo Renzi ha di nuovo messo i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. Questa volta la politica centra poco. L'ex sindaco di Firenze ha sconfitto il leader del Movimento Cinque Stelle in termini di ascolti. Entrambi gli ex premier sono stati ospiti di Bruno Vespa a Cinque minuti, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 1. E tra i due c'è stato un chiaro vincitore. Duecentomila spettatori in più per Matteo Renzi e lo 0,4% in più nell'Audience. La sfida degli ascolti se la aggiudica quindi il leader di Italia Viva.