Camera, mozioni prevenzione tumore al seno in Aula: questa sera Montecitorio si illumina di rosa

Questa sera, in occasione della votazione in Aula delle mozioni relative alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, la facciata di Montecitorio si illuminera’ in rosa. La Camera dei deputati patrocina la campagna “La Prevenzione e’ il nostro capolavoro”, nel “Mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno”, previsto a ottobre 2024. Le deputate e i deputati di Forza Italia hanno aderito alla campagna indossando per tutta la giornata il nastro rosa. La mozione approvata a Montecitorio, a prima firma dell’azzurra Catia Polidori, impegna il governo a rafforzare le misure di prevenzione per le donne.