Pizzeria Napoletana Lello, una tradizione che si rinnova

27 ottobre 2024 a

a

a

La Pizzeria Napoletana Lello, situata a Case Splendiani, Spoltore, è diventata uno dei punti di riferimento gastronomici della zona grazie all'abilità della famiglia Fioccola nel portare l'autentica cucina napoletana in Abruzzo e si distingue per la qualità delle sue pizze e per l’autenticità della proposta culinaria. Il cuore dell’impresa è Gennaro Fioccola, figlio del compianto Raffaele "Lello", che ha deciso di espandere l’eredità familiare portando i sapori partenopei nelle piazze abruzzesi non solo attraverso il ristorante fisico, ma anche con il nuovo Lello Food Truck, un progetto che unisce street food e tradizione.

Ma uno degli aspetti fondamentali che distingue il successo di Lello è la sua eccellente strategia di comunicazione digitale. Attraverso una presenza social attiva, in particolare su Instagram, dove l'account ufficiale della pizzeria conta oltre 100.000 follower, il marchio ha saputo catturare l'attenzione di un pubblico vasto e affezionato. Le immagini delle pizze appena sfornate, degli sfizi fritti e delle birre artigianali non solo attirano like e commenti, ma trasmettono l'autenticità e la passione che caratterizzano l'intero progetto. Questo successo dimostra come un’attività tradizionale possa raggiungere una fama significativa sfruttando le piattaforme digitali. La combinazione di un'accurata gestione social e l'eccellenza del prodotto ha permesso alla Pizzeria Napoletana Lello di diventare un punto di riferimento non solo in Abruzzo, ma anche tra gli amanti della pizza in tutta Italia. L'incontro tra tradizione e innovazione non è solo una formula vincente per il business, ma crea anche un’esperienza gastronomica unica che unisce il meglio della cucina napoletana con la modernità e la diffusione capillare dei social media.