RTL 102.5 e Radiofreccia radio ufficiali di "La notte di certe notti" a Campovolo con Ligabue

Il grande evento di Ligabue. Segnate questa data: 21 giugno 2025 quando i fan festeggeranno "La notte di certe notti". RTL 102.5 e Radiofreccia saranno le radio ufficiali dell'evento, che arriva a vent'anni dal primo storico concerto a Campovolo (10 settembre 2005), Luciano Ligabue tornerà a Reggio Emilia con un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di "Certe notti" – il brano del 1995 che ha segnato uno dei momenti più significativi della sua carriera.

A sorpresa, in diretta su RTL 102.5, Luciano Ligabue ha annunciato la partnership con RTL 102.5 e Radiofreccia. "Non riesco a capacitarmi del fatto che l’anno prossimo saranno 30 anni dall’uscita di Certe notti; a questo punto, tanto vale celebrare e festeggiare lo scorrere del tempo. Saranno anche 20 anni dal primo concerto a Campovolo: quella fu un’avventura epica, che ci sfuggì completamente di mano. Fu una scommessa del mio ex manager; partimmo senza grandi aspettative, e invece è diventata un’impresa clamorosa. Da allora, Campovolo è sempre più il luogo delle feste e delle celebrazioni, dove posso radunare tutti quelli che hanno suonato con me. È l’occasione per ricordare ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto per immaginare i concerti come momenti di festa e gioia. Il 21 giugno, primo giorno d'estate e giornata più lunga dell’anno, festeggeremo insieme anche la Festa della Musica. RTL 102.5 da sempre è viva e presente con noi, sono contento che anche questa volta posso contare sulla vostra energia", racconta Ligabue.

Nel giorno della Festa internazionale della Musica e del solstizio d’estate, Luciano Ligabue fermerà il tempo per festeggiare gli importanti anniversari e rivivere insieme al pubblico la magia di canzoni che hanno segnato non soltanto la sua carriera, ma la storia della musica italiana. Un viaggio guidato unicamente dalla musica e dalle emozioni, in una notte senza tempo che per la quinta volta lo vedrà calcare l’iconico palco di Campovolo.