Villa Grande non sarà più in vendita: diventerà una sede di rappresentanza del Gruppo Fininvest a Roma

21 gennaio 2025

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, si chiarisce il destino di Villa Grande, la storica dimora situata lungo l’Appia Antica a Roma. La villa non è più in vendita, come confermano fonti vicine a Fininvest. Questa decisione mette fine ai tanti rumors che si sono susseguiti nelle ultime settimane.

Inizialmente, il Gruppo aveva preso in considerazione l’ipotesi di una cessione, anche con l’intermediazione di Sotheby’s, ma la scelta definitiva è stata di mantenere la proprietà, destinandola a sede di rappresentanza a Roma.

Una mossa che guarda al futuro, pur mantenendo un legame con il passato, e che rafforza il rapporto simbolico tra la famiglia Berlusconi e la capitale.