Keyless raggiunge un finanziamento totale di 10 milioni di dollari post-scissione per potenziare la crescita nel 2025 insieme a Experian e Rialto Ventures

Keyless, leader nell’autenticazione biometrica privacy-preserving, ha raccolto 2 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dagli investitori attuali Rialto Ventures ed Experian Ventures. Questo investimento porta il finanziamento totale a 10 milioni di dollari dalla separazione da Sift e supporterà i piani di crescita di Keyless per il 2025, costruendo sulla base del successo straordinario del 2024.

Nel 2024, l’azienda ha registrato una crescita anno su anno superiore al 700%, servendo clienti globali nei settori bancario, fintech, portafogli crypto e gaming negli Stati Uniti, in Europa e in America latina. Keyless ha anche rafforzato la sua presenza negli Stati Uniti, accogliendo esperti del settore come Sarah Clark e Charles Walton in qualità di consulenti e assumendo direttori per le vendite e i servizi tecnici in Nord America.

"Il 2024 è stato un anno di trasformazione sia per Keyless che per l'intero settore," ha dichiarato Andrea Carmignani, co-fondatore e CEO di Keyless. "Il mercato delle identità biometriche per i servizi finanziari è destinato a crescere con un CAGR straordinario del 41% nei prossimi tre anni, raggiungendo un valore globale di 40 miliardi di dollari. In Keyless abbiamo già osservato un cambiamento significativo nell’adozione di soluzioni biometriche privacy-preserving, in grado di ridurre le frodi e migliorare al contempo l’esperienza utente. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il 2025."

Guardando al futuro, i nuovi fondi aiuteranno Keyless ad accelerare l’espansione in Nord America, attrarre più clienti e introdurre innovazioni rivoluzionarie. Queste includono ulteriori miglioramenti alle soluzioni leader di settore per progetti imminenti, come il contrasto agli attacchi di iniezione utilizzati nei deepfake avanzati. Sono inoltre in fase di sviluppo nuove funzionalità entusiasmanti per spingere oltre i limiti dell’autenticazione biometrica, con annunci previsti più avanti nell’anno.