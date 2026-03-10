Referendum Giustizia, l'ultimo sfregio a Enzo Tortora: "Voto No", ecco chi si schiera

Il 2026 non è soltanto l'anno della riforma sulla giustizia portata avanti dal governo Meloni. Ma è anche l'anno in cui è stata presentata - e portata sul piccolo schermo - anche la serie televisiva su Enzo Tortora, forse il caso più emblematico di malagiustizia nel nostro Paese. A interpretare il protagonista c'è Fabrizio Gifuni, già noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Aldo Moro nella celebre serie "Esterno Notte". Ebbene, l'attore - interpellato dal Fatto Quotidiano - ci ha tenuto a far sapere che lui al referendum voterà "No". Un assoluto paradosso.

Gifuni si è assunto il pesantissimo fardello di rappresentare la storia di un uomo distrutto dagli errori della magistratura. Ma è chiaro che stiamo parlando di due persone diverse. Lui però ha cercato, in un certo senso, di spostare l'attenzione solo sulle responsabilità dei media rispetto a quelle delle toghe: "Portobello racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani… Quella di Tortora è una delle pagine più nere di stampa e media…”.