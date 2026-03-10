Arriva in Campidoglio il Nobel della poesia italiana

Era diventato necessario rilanciare la figura dell’autore per non dimenticare il valore della scrittura e delle parole. Ci ha pensato la Federazione Aut-Autori, che rappresenta l’autorità nei vari settori della letteratura, del cinema, dell’audiovisivo, del teatro e della televisione. È così che è nata l’Incoronazione dei Poeti in Campidoglio, definito il Nobel della poesia italiana, grazie a un uomo che ha sempre creduto che in Italia la poesia si potesse ancora scrivere, perché non tutte le cose belle sono perdute. C’è ancora chi sa amare, coinvolgere, vivere e guardare al futuro con lo sguardo della speranza. L’ideatore è Alessandro Occhipinti Trigona, coordinatore della Federazione AUT-AUTORI, nata negli anni ’90 per riaffermare la dignità della figura dell’autore. Ma, pur intrisi di moderno e laico razionalismo, ci chiediamo: specie nei momenti di fragilità, dov’è finita la poesia? Quella che ci portava a imparare sognando un mondo migliore? “I poeti, con le loro opere, hanno raccontato il tempo in cui sono vissuti”, risponde Alessandro Occhipinti Trigona. “

Oggi viviamo in un’epoca molto diversa e il dirompente ingresso dell’intelligenza artificiale ha accelerato questo fenomeno. Ma i grandi poeti ci sono ancora. Noi, l’8 aprile, premieremo Valerio Magrelli, poeta 2026, tra le voci più autorevoli della poesia italiana, e il giovane poeta Mattia Tarantino, segnalato dallo stesso Magrelli. Poi sarà la volta di Matteo Tarantino, venticinquenne direttore della piattaforma ‘Giornale della Poesia’.” Ai premiati verrà donata una scultura ideata da Lorena Tiberi, giovane scultrice contemporanea riconosciuta nel mondo dell’arte come una tra le più brave e originali del settore. Presenti all’incontro molti personaggi della cultura italiana, tra cui la preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza, Arianna Punzi, che ha sottolineato: “Quanto mettere al centro della vita la poesia sia sempre un’occasione straordinaria”.

Paola Passarelli, direttrice generale del Ministero della Cultura – Direzione Biblioteche e Diritto d’Autore; Antonella Melito, consigliere capitolino; e la brava attrice Daniela Poggi, che in Campidoglio leggerà le poesie. Un bellissimo appuntamento culturale, ma non privo di un messaggio importante. L’SOS viene lanciato dal presidente della Federazione Autori: “Aiutateci a trovare un luogo dove far vivere la Federazione”, dice Alessandro Occhipinti Trigona, “la sede giusta per riunire i poeti, gli autori e gli scrittori. Un piccolo grande mondo dove poterci vedere ogni giorno per creare progetti importanti, voluti e desiderati, sempre con il cuore e con quell’entusiasmo che non va mai via. Daremo così tante possibilità ai giovani, che potranno scrivere anche cortometraggi e storie interessanti. Credo in questo progetto, dobbiamo riuscire a realizzarlo. In fondo cerchiamo solo uno spazio tutto nostro, che sapremo valorizzare al meglio”.