Papa Francesco, ecco quante menzioni e interazioni ha suscitato dal giorno del suo ricovero

Tutti vicini a Papa Francesco, in questo momento così delicato. La riprova è l'analisi realizzata da Arcadia che ha censito le emoji (le faccine usate sul web) più utilizzate dagli utenti che online hanno commentato la parola chiave "Papa Francesco" nelle conversazioni in lingua italiana, inglese, francese e spagnola. Risultato? Dal 14 febbraio - giorno del ricovero al Policlinico Gemelli - al 24 febbraio si segnalano oltre 4 milioni di menzioni e oltre 48 milioni di interazioni. Al centro le emoji con le mani congiunte, a voler significare che le persone pregano per una guarigione del Pontefice e a lui esprimono vicinanza.