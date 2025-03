Gf, Signorini sui social: "Controlli rigorosi"

14 marzo 2025 a

Dopo l’intervista e il tapiro di ’Striscia la notizià, Alfonso Signorini chiarisce sui social che nella produzione del ’Grande Fratellò vengono seguiti regole precise e controlli rigorosi. «Ci tengo - scrive sul suo profilo Instagram - a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D’altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico», conclude Signorini.