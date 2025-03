“Muori di lei”, il nuovo film di Stefano Sardo. Protagonista Riccardo Scamarcio, l'uomo del “desiderio”

Annamaria Piacentini 17 marzo 2025 a

Un po' commedia e un po' thriller, il film ambientato durante il lockdown, racconta una storia ricca di colpi di scena. Luca (Scamarcio) è sposato con Sara (Maria Chiara Giannetta), lui è sempre in casa e studia, lei ha il permesso di uscire, perché lavora in ospedale. Ma è dura per Luca rimanere tutto il giorno solo. Finché scopre che proprio di fronte alla sua finestra, vive una giovane donna, molto bella e inibita, (Mariela Garriga). Comincia a provare per lei un desiderio sfrenato. Alcune scene di sesso danno il via ad un film appassionante e appassionato: “Era da tempo che volevo fare un film così, ammette il regista-” una storia di sesso, ma anche di amore”. Oramai è diventato difficile poter vedere un film interpretato da Riccardo Scamarcio, l'attore italiano più richiesto oltreoceano. Bello, elegante, lo sguardo profondo e limpido come un mare di vecchia memoria e la capacità di interpretare ogni ruolo. Tutto ciò che ha realizzato in questi anni se lo è meritato, perché ha un gran talento. Chi non lo ammette, non capisce nulla di cinema. Si è accorto di lui anche Jonny Depp, che lo ha voluto nel suo film da regista “Modi- tre giorni sulle ali della follia”. Ma c'è chi sostiene che l'avventura americana prosegue. Scamarcio sta terminando in Grecia le riprese del film americano “Mykonos”, con Julia Fox.

Scamarcio, c'è una frase nel film che dice: bisogna stare attenti a ciò che si desidera. Come viene interpretata?

“Credo che quando si entra in una situazione ambigua bisogna stare attenti”.

Luca è sempre solo...

“Prova a fuggire dal ruolo di un uomo che non è neanche riuscito a comperare una casa. Vivono in quella regalata dal suocero. Eppure, lui è figlio di un eroe che durante un grande incendio riuscì a salvare la vita a dei bambini. In effetti si sente un leone, ma in realtà è molto lontano da ciò che vorrebbe essere”.

Cioè?

” E' un gatto, un uomo a metà, molto lontano da come sono io nella vita. Lui capisce che nella casa di fronte c'è qualcosa che l'attira, quella ragazza ha la capacità di sedurre. Luca deve essere pronto alle conseguenze”.

Essere uomini è complicato...

“Sì, l'uomo è messo in crisi. Non faccio il sociologo e non ho di questi problemi, ma fanno riflettere. Penso che Luca sia insoddisfatto di sé, solo che le avventure possono essere diverse, sai come inizia e non come ne esci. Tutto dipende anche da come hai vissuto, io ho avuto con mio padre un rapporto bellissimo fino al giorno in cui è morto, è lui che mi ha insegnato la vita. Ad amare”.

Sapevo che aveva avuto grandi insegnamenti e il risultato si vede. Tornando al film Sara in questa storia punta solo ad avere un figlio...

“Infatti, non si parla solo di sesso, ma anche del privato di una coppia. Questo elemento mi ha portato a chiedermi: cosa scatena l'ossessione di avere a tutti i costi un figlio?