“La prima vera energia”: on air la nuova campagna di Enel

Il risveglio della primavera che illumina la città di colori e profumi. Una nuova stagione di scelte energetiche sostenibili ed efficienti. Gira attorno a immagini suggestive e coinvolgenti il concept creativo della nuova campagna pubblicitaria di Enel Energia, che racconta la vicinanza di Enel ai suoi clienti con soluzioni sempre più sostenibili per la vita di tutti i giorni.

Il nuovo spot rafforza il messaggio della campagna “Dalla tua parte, sempre”, aggiungendo un nuovo tassello alla narrativa. Questa volta, tutto prende il via da una città che si risveglia dopo l’inverno, con la natura che torna a nuova vita. Allo stesso modo, la campagna racconta l’inizio di una rinnovata consapevolezza energetica, attraverso servizi all’avanguardia, produzione da fonti rinnovabili e soluzioni per la mobilità elettrica.

Nel video si susseguono scene che raccontano la vita di diversi protagonisti: un ragazzo che sfreccia su uno scooter elettrico, un padre che pedala in bicicletta insieme al figlio, una coppia che viaggia a bordo di un’auto elettrica e un tecnico Enel al lavoro. Tutti questi personaggi si intrecciano in una narrazione fluida, in linea con il format che mostra la vita quotidiana dei clienti di Enel Energia. L’azienda emerge come un punto di riferimento sicuro nella vita di tutti i giorni. Un’energia che libera dai pensieri, contribuendo a vivere con serenità.

Ad accompagnare le immagini, il celebre brano Primavera di Marina Rei, in una versione creata ad hoc per l’occasione. La campagna, on air dal 22 Marzo sarà declinata su diversi mezzi di comunicazione con spot TV nei formati da 60”, 30” e 15”, oltre a una pianificazione su stampa, affissioni, canali digital, radio e telepromozioni.