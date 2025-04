Università Pegaso nuova identità visiva: il cavallo alato si rinnova per un futuro più innovativo e accessibile

L'Università Pegaso si rinnova confermando i suoi valori: accessibilità, innovazione e qualità nella formazione. L’iconico Pegaso alato, simbolo di aspirazione, conoscenza e libertà, si evolve in linee stilizzate e dinamiche per esprimere progresso e innovazione. Le ali ascendenti e il design circolare trasmettono inclusività e movimento, evidenziando l’impegno dell'Università nel creare nuove opportunità di crescita per studenti, docenti e stakeholder.

Da oggi, questa nuova identità, sarà il segno distintivo dell’ateneo, trovando spazio in tutte le comunicazioni ufficiali, iniziative istituzionali e su ogni piattaforma digitale. Un cambiamento non solo visivo, ma che rappresenta un passo avanti nell’evoluzione continua dell’ Università Pegaso.

"L’Università Pegaso ha vissuto una trasformazione radicale in questi anni. Siamo cresciuti, selezionando docenti di altissima qualità che hanno progressivamente arricchito la nostra offerta formativa. Abbiamo istituito tre facoltà, sette dipartimenti e decine di centri di ricerca, che si sono radicati sul territorio nazionale attraverso importanti collaborazioni con imprese, creando anche nuove opportunità per i dottorandi di ricerca” ha dichiarato Pierpaolo Limone, Magnifico Rettore dell’Università Pegaso. “In queste settimane, l’Università ha intrapreso una nuova sfida, rinnovando anche la propria comunicazione. Il nostro logo cambia, diventando più agile, giovane e fresco, ma sempre mantenendo il cavallo alato come simbolo centrale, ora reinterpretato con una stilizzazione più moderna che racconta il dinamismo, l'innovazione e la capacità di trasformarsi, pur rispettando la continuità e i valori che contraddistinguono la Pegaso contemporanea: inclusione, integrità e ascolto”

Il restyling è parte di un progetto più ampio che consolida l’Università come protagonista nel panorama educativo, sempre pronta a rispondere alle sfide emergenti della formazione digitale e professionale. Con questa identità rinnovata l’Ateneo riafferma la sua capacità di innovare e anticipare il futuro nell’educazione.