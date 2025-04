Fiumicino oltre i numeri: un modello di eccellenza tra tecnologia e attenzione alle persone

I numeri parlano chiaro. Il 2024 si è chiuso con un record storico di traffico di quasi 50 milioni di passeggeri transitati a Roma Fiumicino e alcuni record nei mesi di luglio ed agosto, periodo in cui il principale aeroporto italiano ha registrato oltre 5 milioni di passeggeri mensili, soglia finora mai raggiunta, e un picco storico di traffico giornaliero il 19 agosto, con oltre 180 mila passeggeri transitati. Il 2025 si preannuncia non da meno. L'aeroporto di Fiumicino si prepara a una nuova fase di crescita grazie anche al Giubileo, sulla spinta del quale è previsto un incremento dei voli verso l’Europa ma anche e soprattutto verso il mercato del Nord America, dove le destinazioni direttamente collegate saranno 18, grazie a ben 9 compagnie aeree. Altre opportunità di sviluppo della connettività del Paese arrivano dal closing di Lufthansa in ITA Airways, che investirà sul “Leonardo da Vinci” puntando sulle rotte verso il Centro/Sud America e verso l'Africa. Gli effetti sono già tangibili, nei primi tre mesi del 2025 (dal 1° gennaio al 24 marzo), il traffico totale sta infatti registrando una crescita a doppia cifra, +10%.

A supportare e favorire la forte crescita dell’operatività c’è l’incredibile spinta sull’innovazione, che rappresenta uno dei driver principali di ADR, gestore degli aeroporti di Roma. Il fattore diventa cruciale nell’ottica di fare in modo che l’aeroporto assuma sempre più la connotazione di una smart city affidabile, funzionale, digitale, con nuovi servizi in grado di anticipare le esigenze di passeggeri, stakeholder e personale aeroportuale. Per fare questo il Leonardo da Vinci ha avviato un profondo processo di conversione industriale, integrando le nuove tecnologie nelle proprie dinamiche di progettazione e di sviluppo dei servizi. Un modello che ha al centro delle Call aperte alle startup che operano nel settore, in Italia e in tutto il mondo, attraverso cui vengono selezionate soluzioni tecnologiche all’avanguardia e, successivamente, testate nell’ambito del programma di accelerazione di ADR “Runway to the Future”. Ad affiancare le startup il team Innovation e i mentor dell’Innovation Cabin Crew di ADR, un gruppo di colleghi proveniente dalle diverse funzioni aziendali, con cui hanno la possibilità di sperimentare e sviluppare sul campo i loro progetti all’interno dell’Innovation Hub, l’acceleratore di startup nel cuore del Terminal 1 di Roma Fiumicino, nato su ispirazione della Capogruppo Mundys e inaugurato nel 2022 da Alessandro Benetton.

“Nel 2025 Aeroporti di Roma continua a consolidare la sua posizione come leader nell'innovazione aeroportuale, grazie a investimenti strategici e collaborazioni con startup e stakeholders internazionali, implementando tecnologie all'avanguardia per migliorare la customer experience e lo sviluppo sostenibile dei propri aeroporti. Con le iniziative di Open Innovation, ADR dimostra un impegno concreto, con soluzioni già a disposizione di passeggeri e operatori aeroportuali, verso un presente più connesso, sicuro e sostenibile. Questi sforzi posizionano Fiumicino come un hub di riferimento a livello globale, pronto ad affrontare le sfide del settore aeroportuale con resilienza e innovazione”, spiega Emanuele Calà Senior Vice President Transformation & Technology di Aeroporti di Roma. Gli esempi concreti di questa visione strategica non mancano davvero.

AEROFICIAL INTELLIGENCE

La piattaforma Cockpit di Aeroficial Intelligence, società austriaca finalista dell’edizione 2023 della Call4Startups, è uno strumento hardware e software di ottimizzazione che utilizza diverse fonti, per supportare le decisioni operative tramite l'intelligenza artificiale e la definizione e l’analisi dei KPI correlati alla posizione degli aeromobili. Interfacciandosi con sistemi avanzati già in uso a Fiumicino sono tracciate le operazioni in pista e nelle vie di rullaggio fino agli stand di parcheggio che possono avere un impatto sulla puntualità dello scalo e sull’utilizzo delle infrastrutture di volo.

ASSAIA APRON AI

Questo marzo ADR ha attivato il sistema informatico basato sull'intelligenza artificiale: “Suite Apron AI” della società svizzera Assaia. Questo innovativo sistema è installato sulle 54 piazzole di sosta aeromobili nell’aeroporto di Fiumicino più utilizzate dalle compagnie aeree. Il sistema è operativo su circa 130 aeroporti in tutto il mondo, e Roma Fiumicino sarà l’aeroporto con maggiori stand serviti in Europa. Il sistema rappresenta un importante cambiamento nel monitoraggio in tempo reale, dei processi e delle attività di turnaround degli aeromobili che si muovono sulle infrastrutture di volo del Leonardo da Vinci e garantirà una gestione ottimale delle operations in zona airside e uno strumento per individuare eventuali problematiche e relative soluzioni, aumentando la consapevolezza situazionale dei vari operatori che interagiscono e presiedono alle varie attività di ground handling a Fiumicino.

PONTILI AUTOMATICI

Il nuovo sistema di connessione automatica per i pontili d’imbarco, attualmente in fase di test nel quadrante 600 dei piazzali aeromobili di Fiumicino in collaborazione con le compagnie aeree che aderiscono al progetto (al momento ITA Airways e Delta Air Lines), è una tecnologia di guida intelligente, in grado permettere al pontile di attraccare ed effettuare tutti i controlli automaticamente per ottenere un attracco rapido, fluido e preciso, attivando il processo con un semplice pulsante al posto del joystick di manovra utilizzato dall’operatore nella modalità tradizionale.

INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL’INCLUSIONE CON LA SEDIA AUTONOMA WHILL E LA APP BE MY EYES

Oltre a migliorare e rendere più efficiente l’operatività dell’aeroporto, l’innovazione produce anche effetti concreti sulla qualità del viaggio per i passeggeri a ridotta mobilità o con disabilità, nell’ottica di una sempre maggiore inclusione e accessibilità dell’infrastruttura. Lo scorso marzo, ad esempio, Aeroporti di Roma e WHILL hanno avviato la sperimentazione di una sedia a guida autonoma che, una volta impostata la destinazione, sarà in grado di trasportare autonomamente il passeggero evitando gli ostacoli grazie ai suoi sensori intelligenti. Il nuovo servizio, progettato per offrire ai viaggiatori maggiore autonomia e comfort, rappresenta un ulteriore, significativo passo verso un'esperienza aeroportuale più accessibile. Al termine del percorso, Whill ritornerà automaticamente alla sua postazione di partenza. Le sedie, operative nell’Area imbarchi del Terminal 3, copriranno il percorso verso 14 gate (E11-E24) e tre lounge nell’area non Schengen. Nella prima fase di lancio del servizio con le prime 4 sedie, gli addetti di ADR Assistance, società del Gruppo Aeroporti di Roma che eroga il servizio di assistenza ai passeggeri con disabilità o a ridotta mobilità negli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, gestiranno le operazioni attraverso un’interfaccia touch per selezionare la destinazione del passeggero all’interno dello scalo. Il Leonardo da Vinci è così tra i primi in Europa ad avere prima testato e poi adottato WHILL, attualmente operativa anche in alcuni hub del Nord America e del Giappone. La startup ha preso parte al programma “Runway to the Future” all’interno dell’Innovation Hub di ADR presso il Terminal 1 del “Leonardo da Vinci”.

"Questo nuovo servizio contribuisce concretamente a migliorare l’accessibilità delle nostre infrastrutture, rendendo più semplice la customer journey di chi necessita di supporto. Continueremo a lavorare per rendere l’esperienza di viaggio sempre più accessibile, facendo dell’innovazione uno dei driver per continuare ad essere uno tra i migliori hub al mondo per la qualità dei servizi ai passeggeri” ha detto Marina Maschio, Managing Director di ADR Assistance.

Sempre a marzo lo scalo di Roma ha introdotto un’altra grande novità. Grazie alla partnership tra ADR e Be My Eyes, l'azienda che connette persone non vedenti e ipovedenti con aziende e volontari tramite video in diretta e intelligenza artificiale, è ora disponibile la piattaforma Service Connect™ che consente ai viaggiatori con disabilità visive di accedere all’assistenza in tempo reale utilizzando un servizio integrato di intelligenza artificiale avanzata e addetti dedicati tramite l'app Be My Eyes. Per orientarsi nel Terminal, ottenere informazioni sui voli o individuare i servizi, i passeggeri possono ora ricevere un supporto immediato e personalizzato premendo semplicemente un pulsante.