Generale Vannacci, indiscreto: la paranoia dell'automobile

Mangia sano, tiene alla forma fisica e beve poco. Solo qualche sigaretta ogni tanto: il generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha raccontato il suo lato più privato in un colloquio informale con l'Adnkronos. In particolare, ha parlato dei gusti a tavola, dei suoi pregi e difetti, delle sue passioni. Ha sottolineato anche di non avere nessun rito scaramantico. Tuttavia ha sempre un amuleto con sé, un'ascia bipenne d'oro che porta al collo. Lo stesso che indossa anche il fedelissimo Massimiliano Simoni, numero due del partito. "Porto alla catenina un pendaglio d'oro regalatomi da mia madre più di trenta anni fa e che ho ricominciato a indossare da quando è deceduta", ha precisato il generale a scanso di equivoci, visto che la bipenne è un simbolo presente nella cultura classica dell'Occidente, per poi diventare a fine anni '60 il logo del movimento "Ordine Nuovo".

Per quel che riguarda il look, preferisce vestirsi casual, indossando spesso jeans e cintura marrone. Non gli piace la cravatta, anche se talvolta, soprattutto in sedi istituzionali come il Parlamento Ue, mette i completi. Nei momenti meno formali, ma anche ai comizi e durante le uscite pubbliche importanti, come l'Assemblea costituente del suo partito, alle sneakers classiche preferisce le Hey Dude, scarpe leggere e comode. Nessun tatuaggio.