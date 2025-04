Ploom presenta “Connected Sensations” alla Milano Design Week

Ploom, il brand globale di tabacco riscaldato di Japan Tobacco International (JTI), durante la Milano Design Week, ha presentato “Connected Sensations”: un’esperienza immersiva per consumatori adulti pensata per sprigionare emozioni e stimolare i sensi. Si tratta di una nuova indimenticabile experience, dopo quella dell’anno passato, che incarna l’unicità dello spirito del brand, caratterizzato da un design ricco di significato e da un’emozionante esplorazione sensoriale. Quest’anno, Ploom – l’alternativa al tabacco tradizionale, progettata per offrire ai consumatori un’esperienza di consumo del tabacco più piacevole e personalizzata. Rappresenta l’innovazione più recente di JTI nel mondo del tabacco riscaldato, proponendo una combinazione unica di gusto autentico, tecnologia HeatflowTM avanzata e design premium - porta la sensorialità a nuovi livelli con un'esposizione multisensoriale senza precedenti, caratterizzata da un mix di arte digitale, effetti video interattivi e design immersivo. Il fulcro di “Connected Sensations” è una straordinaria serie di collaborazioni nel campo del design, con sei acclamati artisti provenienti da tutto il mondo.

“Con Connected Sensations, portiamo alla Milano Design Week un’esperienza che racchiude l’essenza di Ploom, unendo sensi ed emozioni per creare momenti di piacere unici per i nostri consumatori adulti. L’installazione intreccia mondi creativi diversi grazie a collaborazioni esclusive con sei artisti visionari provenienti da tutto il mondo, tutti riuniti sotto il Ploom Design House, il nostro hub dedicato alla creatività. Non vediamo l’ora che i consumatori si immergano in questo viaggio di esplorazione sensoriale con Ploom alla Milan Design Week” ha spiegato Alexandre Sofianopoulos, Ploom Brand e Consumer Experience Management Vice President di JTI.

Per “Connected Sensations”, Ploom ha scelto sei artisti per collaborare alla creazione di una serie di front panel dal design esclusivo. Ogni artista è stato scelto con cura per l’originalità del suo approccio creativo e per la passione condivisa per un design profondo e ricco di significato, che rispecchia quella stessa visione che caratterizza il brand: da Valentin Elias Renner (Germania), la cui tecnica a filo e chiodo si ispira al concetto delle connessioni globali, ad Arturo Tedeschi (Italia), noto per il suo lavoro d’avanguardia nell’architettura e per la ricerca dei materiali. Ciascuna collaborazione conferisce una prospettiva unica sul concetto di sensorialità. Kenji Chai (Malesia), con la vivacità dei suoi murales e della sua street art, e Dex Fernandez (Filippine), che unisce la cultura popolare a una street art provocatoria introducendo nella mostra una dinamicità urban. Il mix di arte tradizionale e contemporanea proposto da Philippos Theodorides (Grecia) esplora tematiche legate all’identità e alla cultura, mentre Tymek (Polonia) porta la sua esperienza di celebre musicista e artista visivo.

CONNECTED SENSATIONS apre al pubblico di consumatori adulti dall’8 al 13 aprile 2025 (dalle 11.00-21.00) presso via Tortona 32, nel cuore della Milano Design Week.