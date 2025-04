Dodik: "Difendiamo la pace, la Costituzione e il popolo serbo. Sarajevo mi perseguita perché non mi piego"

Mentre le Cancellerie occidentali parlano di tensioni, Milorad Dodik parla di resistenza. Il Presidente della Repubblica Srpska, attualmente al centro di una dura campagna giudiziaria e politica, non intende arretrare. Le accuse mosse da Sarajevo – che includono una condanna a un anno di carcere e un mandato d'arresto – non hanno scalfito la sua determinazione. “Difendo la pace, la legalità e il diritto del mio popolo a non essere governato da leggi imposte dagli stranieri”, afferma senza esitazione in diverse interviste concesse recentemente a media internazionali.

Per Dodik, il processo in corso è il simbolo di una crisi più ampia di sovranità e democrazia. “Vogliono incarcerare chi non gli piace, come hanno fatto per secoli con i serbi”, sottolinea. “Hanno portato uno straniero senza mandato – che si spaccia falsamente per Alto Rappresentante – il quale impone leggi illegittime, e poi ci accusano di crimini per non averle accettate. Questa sarebbe la loro idea di stato di diritto?”

Dodik difende la Costituzione della Bosnia-Erzegovina sancita dagli Accordi di Dayton del 1995, un patto che ha garantito la pace dopo una sanguinosa guerra. Ma, secondo lui, oggi è proprio quell’accordo a essere calpestato da Sarajevo con l’approvazione di Bruxelles, e prima dell’Amministrazione Biden. “Dayton prevede solo 9 competenze statali. Il resto è frutto di imposizioni e invenzioni. Noi difendiamo semplicemente ciò che è stato firmato, non imponiamo un nuovo ordine.”

Il Presidente ribadisce che si tratta di una legittima autodifesa: “Non stiamo distruggendo la Bosnia. Stiamo smascherando la falsa Bosnia, costruita sulla coercizione e l’illegalità. Vogliamo che siano rispettati le entità nazionali, le identità e la legittimità costituzionale.”

L’accusa di “colpo di stato” avanzata da Sarajevo, per Dodik è una farsa: “Per parlare di colpo di stato, dovrebbe esistere uno Stato legittimo. Quello che oggi esiste è un apparato inventato da burocrati stranieri.”

Dodik prosegue: “La voce della Repubblica Srpska nei media di massa è silenziata, perché l’Occidente ha costruito una narrazione tossica, criminalizzando i serbi e ignorando la responsabilità di chi ha causato la catastrofe in Bosnia. È una persecuzione mascherata da giustizia."

Il Presidente della Repubblica Srpska denuncia un attacco sistematico contro i leader non allineati: “Accade in Germania con AfD, in Francia con Marine Le Pen, in Romania, è accaduto negli Stati Uniti con Trump. Se sei un patriota, se hai il popolo dalla tua parte, ti eliminano con processi esemplari. Nemmeno i comunisti ortodossi si comportavano così.”

Dodik rivendica il sostegno di forze politiche internazionali che, come lui, si oppongono al globalismo tecnocratico: “Abbiamo ottimi rapporti con il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, con l’Italia, con il Premier Netanyahu in Israele, con i Patrioti per l’Europa. Sono leader che non si inginocchiano davanti alle élite di Bruxelles.”

E poi c’è la Russia. Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha confermato che la Russia è garante degli Accordi di Dayton. “Il Presidente Putin difenderà la verità al Consiglio di Sicurezza dell’ONU” afferma Dodik,

Il recente incontro con Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e amico di Donald Trump, ha rafforzato il suo legame con il mondo conservatore americano: “Giuliani è venuto a Banja Luka per mostrare solidarietà. Condividiamo la stessa battaglia: liberarci degli strascichi dell’arroganza dell’ex amministrazione Biden, la peggiore della storia americana che ha causato danni anche qui.”

Sul piano interno, Dodik non si limita alla difesa. Invoca l’unità serba: “I serbi devono unirsi attorno alla Repubblica Srpska. È la nostra unica possibilità per vivere con dignità. Le nostre istituzioni sono forti e legittime: parlamento, governo, polizia. Nessuno può distruggerci finché restiamo uniti.”

E che dire della possibilità di arresto? “Mi protegge la Polizia della Repubblica Srpska. Ma non è solo un mio problema. Vogliono colpire tutto il nostro governo, tutti quelli che hanno osato dire no a un sistema imposto.”

Dodik tende la mano anche ai croati in Bosnia-Erzegovina: “Anche loro sono danneggiati. Non possono nemmeno scegliere i propri rappresentanti. Il dialogo con Čović è possibile. I problemi vengono da Sarajevo, dove ancora domina l’ideologia di Alija Izetbegović e l’islam politico.”

“Non vogliamo il conflitto”, conclude Dodik. “Vogliamo rispetto, equilibrio, legalità. Difendiamo la pace, ma non a costo della nostra libertà.”

In un’epoca in cui la sovranità viene spesso percepita come una minaccia, Milorad Dodik dissente e la difende. Dodik nel cuore dei Balcani continua a sfidare apertamente le regole scritte a Sarajevo o altrove, come dice lui: “per l’orgoglio, l’identità e l’autodeterminazione dei serbi”.