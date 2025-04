Nasce The Blossom Academy: il retreat che fonde metodo, benessere e community

Non è un semplice ritiro. Non è solo allenamento. E non è nemmeno un viaggio come tanti. The Blossom Academy è un nuovo modo di vivere il benessere: un’esperienza immersiva che unisce metodo, consapevolezza del corpo, energia dei luoghi e forza del gruppo. In soli quattro giorni, propone un percorso intenso ma accessibile, capace di lasciare un segno duraturo – nel corpo, nella mente e nella vita di tutti i giorni.

L’idea e il team

Il progetto nasce da un’intuizione di Ivana Germani, professionista con oltre vent'anni di esperienza nella comunicazione e nell’organizzazione eventi, che ha voluto trasformare il concetto di retreat in qualcosa di concreto, replicabile e autentico. Al suo fianco, Stefania Seimur– trainer e ballerina con una formazione approfondita nel campo del movimento consapevole – ha curato la definizione del metodo.

Il nome

The Blossom Academy si ispira alla volontà di rappresentare un percorso di fioritura personale: un’accademia di benessere che guida le persone a rifiorire, riscoprendo equilibrio, energia e consapevolezza.

Il metodo Blossom

Il cuore del retreat è il metodo Blossom: un approccio integrato che combina allenamento funzionale, Yoga, Pilates, stretching e mindfulness. L’obiettivo è chiaro: migliorare postura e flessibilità, aumentare la forza, stimolare la circolazione e il sistema linfatico, ridurre lo stress e introdurre abitudini semplici e sostenibili. Il tutto con uno stile dinamico, inclusivo e mai aggressivo, pensato per adattarsi a ogni livello.

Il primo appuntamento: Ibiza, maggio 2025

Dal 1° maggio 2025, The Blossom Academy dà il via ai suoi retreat nella natura del sud di Ibiza: due mesi di appuntamenti esclusivi, in una villa scelta non solo per la sua bellezza, ma per l’energia profondamente rigenerante che la circonda. Le giornate si snoderanno tra sessioni attive e momenti di rilassamento, sempre accompagnati da una proposta alimentare detox studiata per sostenere il corpo e la mente lungo tutto il percorso.

Una community in movimento

The Blossom Academy non è solo un evento, ma una visione in costante evoluzione. Dopo Ibiza, il format verrà replicato in nuove destinazioni d’anima, mantenendo intatti struttura e valori: semplicità, cura, energia, autenticità. Non ci sono promesse irraggiungibili, ma strumenti reali per rimettere al centro se stessi e il proprio benessere.

Il cambiamento comincia da qui

Bastano quattro giorni per riscoprirsi. Ma il vero cambiamento inizia quando si torna a casa, con una nuova consapevolezza, una routine più sana e il desiderio di continuare a fiorire, giorno dopo giorno.