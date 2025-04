Collaborazione ANSFISA e Procura di Napoli su sicurezza reati infrastrutturali di mobilità

Siglato un protocollo d’Intesa tra L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e la Procura di Napoli per lo sviluppo di una reciproca collaborazione finalizzata alla tutela degli interessi pubblici correlati alla sicurezza delle reti infrastrutturali ferroviarie, stradali e autostradali e dei trasporti a impianti fissi. L’intesa prevede in particolare che, nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni, ANSFISA e Procura della Repubblica di Napoli sviluppino una cooperazione stabile e strutturata finalizzata alla sicurezza sulle reti di mobilità e trasporto terrestre sempre più efficace.

ANSFISA, fra i numerosi compiti istituzionali che svolge, vigila sui gestori e sulle infrastrutture stradali, sui gestori e veicoli ferroviari e degli impianti fissi attraverso prove e attività ispettive anche sul campo. L’Agenzia, inoltre, raccoglie e analizza dati sugli incidenti o inconvenienti con l’obiettivo di vigilare sull’operato dei gestori in merito alle tematiche della tutela della sicurezza. Nell’ambito dell’intesa, ANSFISA attraverso il Direttore dell’Agenzia, fornirà supporto tecnico, anche con l’ausilio di personale specializzato, nelle materie di propria competenza e condividerà dati, notizie e informazioni, eventualmente ritenute rilevanti, acquisite nel corso delle proprie attività ispettive e di monitoraggio.