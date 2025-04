2Watch, crescita del 150% sul Q1. Ingresso di nuovi media brand e offerta ampliata

Un primo quarter superlativo quello affrontato da 2WATCH, leader italiano dell'intrattenimento digitale di nuova generazione con una crescita del 150% rispetto all’anno precedente. Il mercato ha risposto positivamente al nuovo posizionamento lanciato dalla start up nel 2024, in cui il focus principale si è ampliato puntando anche sulla creazione e la crescita di media brand proprietari supportati da tecnologie innovative per la gestione e la produzione di contenuti.

Ad avvalorare maggiormente la nuova posizione di editore innovativo c’è l’ingresso della community Generazione Stem, un nuovo media dedicato all’educazione, all’orientamento e alla promozione delle materie Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) con un focus principalmente al femminile e ColorY*, media che celebra la diversità rompendo i classici stereotipi legati alle minoranze attraverso narrazioni positive sulle persone non bianche, entrambe le community di proprietà di La Piazza Group.

Il nuovo posizionamento di 2WATCH, che si evolve verso un entertainment hub a 360°, è il risultato di un percorso di crescita costante che ha visto l'azienda espandere la sua influenza non solo nel gaming ma anche in altri settori chiave come l'educazione, attraverso la recente operazione, il comedy e lo sport.

Contenuti scalabili attraverso nuove tecnologie

Grazie ad investimenti in ricerca & sviluppo, la u nit 2WATCH Studio si è posizionata come player innovativo nel campo della produzione video con particolare attenzione alla creazione di contenuti scalabili attraverso l’utilizzo di tecnologie come intelligenza artificiale e CGI.

"Uno degli obiettivi della unit è rendere l'industria del content scalabile dando maggior valore e supporto alla creatività umana attraverso workflow automatizzati personalizzati per diverse tipologie di esigenze di produzione," spiega Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH. "Il nostro approccio combina la potenza dell'AI con l'expertise creativa dei nostri talent per ottenere risultati che sarebbero impossibili con metodi tradizionali."

Lo studio di produzione è già coinvolto nella realizzazione di commercial, shooting, long format e short content basati su intelligenza artificiale, capaci di offrire un nuovo approccio alla creatività ottimizzando costi e tempi di produzione. In questo contesto si inserisce anche la strategia di acquisire nuove IP alle quali dare una nuova visibilità su diverse piattaforme, sia social che di video streaming, attraverso produzioni scalabili ed efficienti.

Fundraising e strategia M&A

Parallelamente, 2WATCH ha avviato un importante processo di fundraising con l'obiettivo di raccogliere circa 2 milioni di euro, che saranno destinati a operazioni di M&A. Questi fondi serviranno per acquisire nuove realtà digitali e accelerare il piano di espansione dell'azienda, con l’obiettivo di rafforzare il suo posizionamento nel panorama globale dei media e dell'entertainment digitale.

"La nostra strategia di crescita prevede sia uno sviluppo organico che per linee esterne," afferma Fabrizio Perrone. "Stiamo valutando diverse opportunità nel settore delle talent agency e delle community digitali, con l'obiettivo di integrare competenze complementari e ampliare il nostro network di creator e di IP."