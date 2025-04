Torna "Obiettivo Terra": fotografie sulle bellezze naturali italiane

“Torna Obiettivo Terra, giunto alla sua sedicesima edizione, uno dei premi e concorsi fotografici naturalistici più importanti del nostro Paese. Una straordinaria partecipazione popolare ha reso questa iniziativa un appuntamento atteso, con migliaia di fotografie inviate negli anni, veri e propri racconti per immagini della bellezza dei nostri parchi nazionali e regionali, delle aree marine protette, dei siti della Rete Natura 2000, inclusi SIC e ZPS che ho avuto l’onore di avviare quando ero Ministro dell’Ambiente”, dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, promotore dell’iniziativa.

Il concorso è realizzato con il patrocinio delle più alte istituzioni della Repubblica – Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri – e il sostegno di tutti i parchi nazionali italiani, oltre che di importanti associazioni ambientaliste. “In giuria siedono personalità di alto profilo, espressione del mondo della cultura ambientale, della fotografia e della tutela della biodiversità”, sottolinea Pecoraro Scanio.

“L’Italia – continua – detiene il record europeo di biodiversità naturale. Rappresentare, valorizzare e proteggere questo patrimonio è una missione prioritaria. Ringrazio le imprese come High Plus, Concept e Blu Arancio per aver sostenuto l’iniziativa. Lavorare insieme per tutelare la natura è fondamentale, ed è proprio attraverso la contemplazione e il rispetto che possiamo evitare il degrado provocato da un turismo aggressivo e non sostenibile”.

L’ex Ministro rivolge anche un appello al Governo: “Mi auguro che quest’anno, in concomitanza con la cerimonia di Obiettivo Terra del 22 aprile – Giornata Mondiale della Terra – venga finalmente annunciata la delimitazione ufficiale del Parco Nazionale del Matese. Sarebbe un segnale forte e concreto per il nostro ambiente e per tutti coloro che credono nella tutela attiva della biodiversità.”