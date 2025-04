L’omaggio di Mediaset all’informazione

In un momento di grande impatto emotivo e rilevanza globale come la scomparsa di Papa Francesco, la squadra Mediaset ha risposto con prontezza, sensibilità e professionalità. Un impegno che non è passato inosservato ai vertici dell’azienda.

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE-MediaForEurope, ha voluto esprimere personalmente il proprio apprezzamento ai collaboratori dell’azienda attraverso una lettera sentita e diretta. “Cari collaboratori e amici, desidero ringraziarvi per la professionalità e l’impegno con cui avete coperto la notizia della scomparsa di Papa Francesco.”

Con queste parole si apre il messaggio rivolto a tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per raccontare una notizia che ha segnato la storia contemporanea. La copertura mediatica, segnata da sobrietà e precisione, ha permesso di offrire al pubblico un’informazione puntuale e rispettosa, in linea con il ruolo di servizio che l’informazione televisiva è chiamata a svolgere.

“In un momento tanto delicato e sentito, avete dimostrato tempestività, garbo e rigore. Il vostro lavoro ha garantito un’informazione di qualità, rispettosa e puntuale, all’altezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere.”

Il ringraziamento finale di Pier Silvio Berlusconi è un riconoscimento al valore umano e professionale di chi, giorno dopo giorno, lavora dietro le quinte e davanti alle telecamere per garantire un’informazione affidabile: “Il vostro impegno è motivo di orgoglio per me e per tutta l’azienda. Grazie di cuore.” Un messaggio che rafforza il legame tra l’azienda e i suoi collaboratori e che sottolinea l’importanza del giornalismo responsabile, soprattutto nei momenti in cui l’emozione collettiva incontra il dovere della cronaca.