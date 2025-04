Sergio Puddu guida la crescita di Company Business: consulenza strategica per le imprese italiane

In un mercato in continua trasformazione, la figura di Sergio Puddu, CEO e fondatore di Company Business, emerge come punto di riferimento nel settore della consulenza aziendale. Con una visione centrata sulla valorizzazione dei beni immateriali e la tutela del patrimonio, l’azienda sta conquistando un ruolo sempre più centrale nel panorama imprenditoriale italiano. Fondata nel 2022 sotto la ragione sociale Luce Srl, Company Business ha costruito una rete di 13 dipendenti e 10 consulenti esterni, operando in modo capillare su tutto il territorio nazionale grazie alle sedi operative di Cagliari, Roma e Prato. Nel solo 2024, l’azienda ha registrato un fatturato di 1.400.000 euro, con un incremento di 300.000 euro rispetto all’anno precedente e un importante aumento degli utili. «Siamo riusciti a raggiungere tutti gli indici di performance che ci eravamo pressati», ha dichiarato Puddu, sottolineando il ruolo chiave della pianificazione strategica. Tra i principali servizi offerti da Company Business figurano: registrazione e conferimento del marchio, costituzione di holding, strategie di ottimizzazione fiscale, tutela patrimoniale e due diligence. L’obiettivo è supportare le imprese in un percorso di crescita sostenibile, trasformando strumenti tecnici e legali in leve strategiche. La filosofia dell’azienda si basa sulla valorizzazione di asset spesso sottovalutati, come la proprietà intellettuale, il know-how e il brand. «La nostra consulenza si rivolge a imprenditori che mirano all’eccellenza, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza», spiega Puddu.

IL PROFILO DEL FONDATORE

Sergio Puddu è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari, con specializzazioni in Privacy, Proprietà Intellettuale e Business Administration, conseguite tra l’Università Unimarconi e La Sapienza di Roma. Negli ultimi anni si è distinto per il suo approccio innovativo alla consulenza, affiancando imprenditori nei passaggi strategici della vita aziendale: dalla gestione dei diritti sul marchio alla strutturazione di holding familiari e industriali, fino alla pianificazione fiscale e patrimoniale. «Per offrire un servizio realmente completo ci affidiamo a uno staff multidisciplinare composto da avvocati, commercialisti, ingegneri e professionisti del marketing», aggiunge Puddu.

INNOVAZIONE E VISIONE FUTURA

Nel prossimo biennio, Company Business punta a consolidare ulteriormente la propria posizione attraverso l’adozione di strumenti digitali avanzati e l’espansione del proprio network. Il focus resta sulla consulenza tailor-made, mirata ad accompagnare le imprese italiane in percorsi di valorizzazione, protezione e crescita sostenibile. www.companybusiness.it