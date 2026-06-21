Giorgia Meloni insultata sui social dall'universo Maga: la macchina della propaganda di Donald Trump

Il peggio di Donald Trump. Non solo i deliranti attacchi a Giorgia Meloni. Già, perché come nota Repubblica, ora si scatenano anche i suoi fan, la base Maga, che sui social bersaglia con insulti osceni il premier. E ad entrare in azione spesso sono troll, account fittizi generati per mera propaganda. La polemica è esplosa dopo il messaggio pubblicato dal presidente americano su Truth, nel quale Trump ha rilanciato la sua versione dei fatti sostenendo che la presidente del Consiglio italiana lo avrebbe pregato di scattare una fotografia insieme. Parole deliranti che però hanno immediatamente mobilitato sostenitori e attivisti vicini al tycoon, trasformando Meloni nel nuovo bersaglio della galassia Maga.

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Molti dei profili intervenuti nella discussione usano nomi di fantasia e, secondo gli esperti, ricordano da vicino quelle reti di propaganda online che in passato sono state associate alla destra trumpiana. L'impressione è che la macchina comunicativa vicina all'ex presidente abbia cercato di ribaltare una vicenda considerata imbarazzante per Trump. Tra meme e fotomontaggi, la premier viene ridicolizzata in vari modi. Alcuni utenti la paragonano a una vecchia scarpa da ginnastica, altri rilanciano il filmato in cui appare accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz e allo stesso Trump, accompagnandolo con il commento sarcastico: "Brava, fai vedere chi sei". Agghiacciante il messaggio dell'account ChaterineProudAmerica: "È ciò che si merita quella piccola saputella. Al diavolo lei: non potevamo usare la base mentre stavamo salvando i loro culi".

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