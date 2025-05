RiminiWellness 2025: "Face Your Shades", il wellness come esperienza di crescita

La 19ª edizione di RiminiWellness è pronta a trasformare ancora una volta Rimini nella capitale del benessere. Dal 29 maggio al 1° giugno 2025, la Fiera di Rimini e la Riviera ospiteranno l’evento più atteso dagli appassionati di fitness e wellness, con un tema forte e ispirante: "Face Your Shades". Più che uno slogan, è un invito a guardarsi dentro, a riconoscere le proprie paure e a trasformarle in punti di forza, celebrando l’unicità di ognuno. RiminiWellness si conferma come un’esperienza inclusiva e accessibile, dove il concetto di wellness va oltre la forma fisica perfetta e si estende all’equilibrio tra corpo e mente. È un luogo di incontro e condivisione, dove le persone possono confrontarsi, ispirarsi e motivarsi a vicenda.

Con 190.000 metri quadrati di esposizione, 30 padiglioni e 6 aree tematiche, l’evento è un vero e proprio universo dedicato al benessere. L’area "Active" rappresenta il cuore pulsante della manifestazione, dove i visitatori possono vivere le nuove tendenze del fitness in prima persona attraverso attività pratiche, coinvolgenti e dinamiche. Tornano anche gli appuntamenti più attesi, come l’Italian Showdown, la competizione di CrossFit che festeggia il suo decimo anniversario e che accoglie atleti di ogni livello. Spazio anche alla terza edizione italiana di Hyrox, la sfida globale che combina corsa, esercizi funzionali e prove di forza, coinvolgendo i partecipanti in una competizione intensa e appassionante.

L’area Fitness vedrà protagoniste le principali aziende e i brand internazionali del settore, pronti a presentare le ultime novità in termini di attrezzature, abbigliamento tecnico e tecnologie digitali. L’area Health, ulteriormente ampliata, darà spazio alla medicina sportiva, alle tecnologie per la riabilitazione, alla nutraceutica e a un ricco programma formativo in collaborazione con prestigiose università italiane. Chi cerca un’esperienza più orientata al benessere interiore potrà immergersi nell’area Wellness, con un’offerta che spazia tra discipline olistiche, pratiche meditative e servizi per il benessere psico-fisico. Non mancherà l’area Foodwell, vetrina dedicata all’alimentazione funzionale, dove i visitatori potranno scoprire prodotti innovativi e partecipare a momenti formativi con esperti e brand di rilievo.

Oltre 13.000 metri quadrati saranno dedicati al mondo della forza nell’area Steel, con spettacoli e competizioni che vedranno protagonisti atleti di fama internazionale. Tra le novità, il primo Forum su sport e sostenibilità, promosso da Ecopneus in collaborazione con Ecomondo e istituzioni come Fondazione Milano Cortina 2026, Maeci e Uefa. Il Forum offrirà un percorso formativo per trainer, istruttori e manager sportivi, arricchito da workshop e seminari sull’innovazione e la sostenibilità, con uno spazio dedicato a 20 startup impegnate su accessibilità, sostenibilità e salute mentale. RiminiWellness 2025 promette di essere molto più di una fiera: è un’esperienza immersiva per chiunque voglia prendersi cura di sé e trasformare ogni sfumatura della propria vita in un’opportunità di crescita.