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Guido Crosetto contro Vannacci: "Il migliore alleato della sinistra"

domenica 21 giugno 2026
Guido Crosetto contro Vannacci: "Il migliore alleato della sinistra"

1' di lettura

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, picchia durissimo contro il generale Roberto Vannacci. Lo fa al Caffè della domenica, il format condotto da Maria Latella su Radio 24.

Nel corso dell'intervista, il ministro ha sostenuto che il leader di Futuro Nazionale sta favorendo proprio quella sinistra che afferma di voler contrastare. Secondo Crosetto, infatti, Vannacci "in questo momento è diventato il più grande atout nelle mani della sinistra". Un giudizio netto, accompagnato da un ulteriore affondo: "Come dice Matteo Renzi, è diventato lo strumento con cui il Campo largo pensa di vincere le elezioni". Da qui la conclusione del ministro: "Per assurdo sta regalando a quelli che dice di voler combattere la possibilità reale di vincere".

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Crosetto ha poi posto l'accento sul possibile impatto elettorale di una nuova formazione politica collocata nell'area del centrodestra. "Se sottrai al centrodestra il 9-10% dei voti, in qualche modo dai forza al centrosinistra e questo è un tema politicamente che prima o poi bisognerà affrontare", ha osservato. Poi ha ricordato che molte delle posizioni sostenute dal generale sono già presenti nei programmi dei partiti della coalizione di governo: "Molte delle battaglie che fa Vannacci sono battaglie che sono state e sono della Lega e di Fratelli d'Italia".

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