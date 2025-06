Ploom firma l’estate 2025 tra musica, moda e nightlife

Anche per questa estate Ploom si conferma tra i protagonisti dell’intrattenimento italiano. Con un’agenda fitta di appuntamenti e attivazioni, infatti, il brand di JTI dedicato al tabacco riscaldato accompagnerà i suoi consumatori adulti attraverso esperienze esclusive che spaziano dalla musica alla moda, dal design al lifestyle.



Tra i momenti clou dell’estate, spicca il ritorno di Ploom nei principali eventi musicali del Paese: dal Nameless Festival di Annone Brianza agli I-Days di Milano, passando per il Superaurora a Roma, fino alla nuova partecipazione alle Cave del Duca di Lecce. In molte di queste tappe, il brand offrirà un’esperienza immersiva e personalizzata: dagli iconici stand specchiati ai photobooth tematici, passando per la body art station e molte altre attività pensate per trasformare la partecipazione del pubblico in una experience indimenticabile.

L’estate di Ploom però non si ferma alla musica: in occasione del Pitti Uomo, infatti, il brand sarà protagonista a Firenze con un presidio diffuso nei luoghi simbolo della città, da Colle Bereto Caffè con la sua pedana brandizzata e un pop up store dedicato (dal 14 al 25 giugno) a Villa Vittoria con un format hospitality dedicato, passando per la sfilata Red Line al TSH Belfiore Rooftop, dove i principali istituti di moda del Paese selezioneranno i migliori designer emergenti, che avranno l’opportunità di presentare le proprie collezioni in passerella.

Tra gli appuntamenti di spicco, anche due eventi esclusivi: la serata del 16 giugno con Forbes presso The Lodge Club e l’aperitivo del 17 giugno in collaborazione con Firenze Magazine presso Colle Bereto Caffè.

Completano il programma di Ploom per l’estate le attivazioni horeca in alcune delle mete più esclusive del sud Italia: da Otranto (Casamar) a Monopoli (Macramè), da Napoli (Gala) fino a Licola (Ambasciatori Frontemare), passando per Noto (Agua Beach), Trapani (Sun Club) e Palermo (City Sea). Location che diventeranno, per tutta l’estate, punti di contatto privilegiati tra Ploom e i suoi consumatori adulti, per un’estate che si annuncia all’insegna del divertimento, della musica e dello stile.