YOUNG PLATFORM ABILITA I PAGAMENTI CON BANCOMAT PAY

Young Platform annuncia l’integrazione di Bancomat Pay tra i metodi di ricarica disponibili sulla propria piattaforma. È ora possibile ricaricare il proprio conto Young Platform direttamente con Bancomat Pay, in pochi secondi, senza collegare una carta o inserire l’IBAN.

L’ingresso di Young Platform come merchant Bancomat Pay si inserisce in un percorso di ampliamento dell’acceptance del metodo di pagamento Bancomat Pay verso nuove categorie merceologiche, in linea con la strategia di innovazione e arricchimento dell’offerta digitale promossa da Bancomat.

Young Platform è una fintech italiana, operatore certificato nell’ambito dei servizi di asset digitali, che ha costruito il proprio posizionamento nel mercato italiano attraverso leducazione finanziaria, con particolare attenzione ai servizi rivolti a una nuova generazione di investitori, affiancando però anche soluzioni dedicate per imprese e istituzioni.. La scelta di collaborare con Young Platform riflette quindi l’approccio responsabile di Bancomat nel mondo dei servizi digitali.

Come recentemente ricordato dal Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, in occasione dell’Assemblea ABI dello scorso 11 Luglio, le nuove tecnologie – comprese quelle applicate alla finanza – devono essere trasparenti, supervisionate e costruite per rafforzare la fiducia nel sistema. È in questa direzione che Bancomat si muove, scegliendo di operare esclusivamente con operatori affidabili e pienamente conformi.

“Grazie a questa partnership, milioni di clienti che usano Bancomat Pay potranno accedere al mondo degli asset digitali con un solo clic e prendere parte alla rivoluzione digitale in modo semplice, sicuro e conforme agli standard italiani.” – dichiara Andrea Ferrero, Co-CEO e Co-Founder di Young Platform – “Siamo orgogliosi di collaborare con uno dei pilastri della finanza tradizionale italiana: il fatto che un’istituzione così radicata scelga di aprirsi all’innovazione dimostra che finanza tradizionale e decentralizzata possono non solo coesistere, ma rafforzarsi a vicenda. È su questa convergenza che costruiamo ogni giorno il futuro di Young Platform.”

Grazie a questa collaborazione, gli oltre 2,5 milioni di clienti di Young Platform presenti su tutto il territorio nazionale possono ora ricaricare il proprio saldo direttamente tramite Bancomat Pay, il sistema di pagamento digitale che consente transazioni attraverso il numero di telefono e le app delle principali banche italiane che supportano il circuito Bancomat.

“L’ampliamento dell’accettazione presso nuove categorie merceologiche è una leva strategica per l’innovazione del nostro prodotto e per favorire una diffusione sempre più ampia e coerente di Bancomat Pay.” – dichiara Matteo Valenti, Chief Product & Operations Officer di Bancomat.