Spazio3 Architettura Srl, eccellenza italiana tra progettazione, consulenza, innovazione sostenibile e amministrazione condominiale

Lo studio, fondato insieme a due ex compagni di università, si è sviluppato partendo da zero: «Non avevamo contatti, abbiamo cominciato con piccoli incarichi e fatturati molto modesti. La fiducia è cresciuta con il tempo, grazie alla serietà e all’impegno». Oggi Spazio3 Architettura Srl è una società articolata, con circa 35 professionisti nella progettazione e 15 nella gestione condominiale. Due anime distinte, ma integrate, che rappresentano rispettivamente due terzi e un terzo del fatturato complessivo. «Le nostre due principali linee di business sono la progettazione per conto terzi, la consulenza a livello nazionale e internazionale, e l’amministrazione degli stabili. Quest’ultima è cresciuta molto e ci ha permesso di offrire ai condomìni non solo la gestione ordinaria, ma anche consulenze tecniche e progettuali complesse, sfruttando incentivi come l’ecobonus 110%».

Lo studio Spazio3 Architettura si colloca stabilmente tra le eccellenze italiane del settore, un risultato confermato anche nel 2024 dalla presenza nella prestigiosa classifica nazionale delle Top 200 società di architettura e design, stilata annualmente in base ai bilanci depositati. Alla posizione 93 con un fatturato superiore ai tre milioni di euro, lo studio si distingue per la sua struttura organizzata, la continua evoluzione dei servizi offerti e l’attenzione alla sostenibilità. A raccontarne visione, percorso e filosofia, è l’Arch. Praino, socio fondatore insieme agli Architetti Fabio Ratti, Emanuele Rosi e al fratello Geom. Alessandro Praino e voce guida di un’impresa cresciuta con metodo e coerenza. «Siamo una realtà forse un po’ sopra la media rispetto a chi fa il nostro mestiere» dichiara con sobrietà l’architetto. «Ogni anno veniamo inseriti in una classifica che raccoglie le 200 principali società italiane del settore. Siamo passati dal 96º posto dello scorso anno al 93º di quest’anno, con un fatturato di 3.177.000 euro. Un dato che, pur senza picchi, conferma una crescita costante».

A distinguere lo studio, spiega Praino, è la capacità di proporre un servizio integrato, basato sulla trasparenza e su un unico referente: «Nei casi in cui amministriamo un condominio, spesso, su richiesta dei condomini, siamo noi stessi a sviluppare la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento in cantiere. Tutto viene scritto chiaramente in delibera e anche i nostri siti web specificano chi siamo, cosa facciamo e i ruoli dei soci». Particolare attenzione è dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e all’integrazione delle nuove tecnologie: «Oggi parlare di sostenibilità significa tutto e niente, ma noi cerchiamo di tradurre questo concetto in azioni concrete. Lavoriamo per l’efficientamento energetico dei condomìni, interveniamo su dispersioni termiche e promuoviamo soluzioni come le comunità energetiche, che permettono di condividere energia da impianti fotovoltaici anche tra più edifici e non solo per le parti comuni».

Uno dei tre uffici siti a Milano, racconta, è un esempio virtuoso: «Abbiamo installato pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo. Questo sistema ci consente di coprire circa due terzi del fabbisogno energetico della sede da 300 mq, riducendo in modo significativo i costi di approvvigionamento dalla rete». All’evoluzione tecnica si affianca l’attenzione alla digitalizzazione dei processi, da una parte, e a costanti e periodici corsi di aggiornamento per i dipendenti che operano nei diversi ambiti, dall’altra: «Non abbiamo mai lesinato investimenti in software ad alte prestazioni, perché migliorano l’efficienza interna e la qualità del servizio al cliente. Abbiamo anche puntato sulla comunicazione digitale, con una presenza costante su LinkedIn e Facebook, utile a creare relazioni nei nostri settori di riferimento».

Il racconto si chiude con un riferimento al valore umano che resta centrale nella filosofia aziendale: «Siamo nati da un'amicizia e ancora oggi lavoriamo bene insieme. Questo, in una realtà come la nostra che non è grande ma media con ambizioni importanti, fa la differenza. La nostra crescita non è stata esplosiva, ma graduale e solida, e vogliamo continuare su questa strada». Un’impresa, quella di Spazio3, che dimostra come visione, competenza e integrità possano costruire nel tempo un modello virtuoso, capace di coniugare architettura, consulenza tecnica e gestione con una spiccata attenzione alla qualità e al futuro.

Di seguito i SITI INTERNET DEI DUE SETTORI:

WWW.SPAZIO3.COM PER IL SETTORE TECNICO E WWW.GESTIONI.ORG PER QUELLO RELATIVO ALLA AMMINISTRAZIONE STABILI.