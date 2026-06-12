Mondiali 2026, Gasparri replica a Gianni Infantino: "L'Italia va rispettata"

"L'Italia calcistica è in difficoltà, è un dato di fatto. Confidiamo che i futuri vertici della Figc portino a politiche virtuose, sia di riorganizzazione generale che di tutela e rafforzamento soprattutto dei settori giovanili, per avere una Nazionale finalmente di nuovo competitiva e all'altezza della sua storia. Storia del calcio che l'Italia ha scritto: per questo trovo fuori luogo e gratuite le battute irriguardose di Infantino nei confronti della nostra nazionale". Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in merito alla battuta del numero 1 del calcio mondiale ai microfoni di una tv brasiliana e in riferimento alla terza mancata qualificazione consecutiva degli azzurri alla Coppa del mondo.

"Il presidente della Fifa, da italiano d'origine, dovrebbe avere più rispetto per la storia di quattro volte campioni del mondo - ha proseguito Gasparri -. L'ironia infantile sul numero delle squadre non colpisce la Federazione di oggi: offende Pozzo, Bearzot e generazioni campioni e di tifosi. Dopo questa parentesi di difficoltà sportiva l'Italia calcistica continuerà a essere protagonista, così come lo è stata per decenni".