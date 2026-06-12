Lavoro: Casasco (FI) “Scelte e stabilità governo portano risultati positivi”

Le scelte e la stabilità di questo governo hanno portato a tre importanti risultati positivi e collegati: l’Italia, come affermato oggi da Eurostat, è il paese europeo con il più alto incremento trimestrale di occupazione (+0,5%) mentre l’Istat certifica per il primo trimestre del 2026, un tasso di disoccupazione al minimo (5,3%) e una occupazione al 62,7%. La produttività industriale ad aprile è a +0,5% mentre si attesta a +1,3% annuale. Le retribuzioni contrattuali, grazie ai rinnovi, hanno segnato un incremento del 3,1%. La defiscalizzazione del 5% degli stessi ha portato più soldi in tasca ai lavoratori mentre il sostegno alle imprese con diversi provvedimenti, tra i quali il 4.0, il 5.0, l’Ires premiale, la Zes e l’iperammortamento, ha contribuito non solo all’aumento di fiducia da parte degli imprenditori ma anche a maggiori investimenti. Attraverso queste scelte, potremmo aumentare sempre di più l’occupazione e salari. Solo la crescita, con l’aumento del Pil quale è la ricetta liberale di Forza Italia, è l’unico motore per garantire il benessere degli italiani. Un modello basato sull’economia di Stato con intervento pubblico forte e assistenzialista, come vuole la sinistra, porterebbe invece all’aumento della tassazione e della spesa pubblica, alla patrimoniale come proposto dalla Schlein, ed avrebbe effetti negativi sui risultati e su tutto il sistema italiano in termini di attrattività, investimenti e credibilità”. Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato e responsabile economico di Forza Italia.