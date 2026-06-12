Melissa Satta e il troppo sesso: Boateng confessa, com'era ridotto al Milan...

A distanza di anni dalla fine della loro relazione, Kevin-Prince Boateng è tornato a parlare del rapporto con Melissa Satta, raccontando alcuni aspetti della loro vita insieme durante il periodo trascorso al Milan. L'ex centrocampista ghanese, intervistato e citato da Tuttosport, ha spiegato come la grande passione che caratterizzava il legame con la showgirl avesse avuto conseguenze anche sul suo rendimento in campo: "Con Melissa Satta è stato un amore folle. In campo non avevo forze, non facevo riposare il mio corpo", ha raccontato il ghanese, ammettendo che in quel periodo faticava a trovare il giusto equilibrio tra vita privata e professionale.

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L'ex rossonero ha poi aggiunto che vivere una relazione così intensa con una persona molto conosciuta può portare a perdere di vista alcune priorità: "Quando stai con una donna così bella e famosa rischi di dimenticare di essere un professionista — ha aggiunto —. Mentre Milano si aspettava trofei da me, io consumavo le mie energie in camera da letto".

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