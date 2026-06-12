Kimi Antonelli, che gaffe a Montecarlo: "Ho chiesto scusa al principe..."

Tutti parlano di lui e non potrebbe essere altrimenti. Kimi Antonelli, a soli 19 anni, è reduce da quattro Gran Premi vinti consecutivamente e guida, con distacco, il mondiale di Formula 1 con ben 66 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Lui, però, non ci vuole pensare: "Non ho visto neanche la classifica, conosco i punti perché me li hanno detti tante volte". Anche sulla possibile vittoria del titolo iridato rimane cauto: "Sono in una gran posizione però non è il momento di rilassarsi, la stagione è lunga, devo continuare a spingere".

Una mentalità già da campione. Alla Sinner, verrebbe da dire. Poche celebrazioni, profilo basso e tanto lavoro. "Guardo solo alla gara successiva. Con la pausa estiva avrò tempo per realizzare, adesso non voglio farlo. So che è una roba gigante, che né io né la mia famiglia avremmo mai pensato", dichiara ancora Kimi. Che, improvvisamente, si è trovato addosso gli occhi del mondo, con tutti i pro e i contro che ne conseguono. Il campione bolognese, però, sa come gestire le pressioni: "L’importante è non pensare al risultato finale ma a come arrivarci: questo è stato un grande cambiamento rispetto all’anno scorso, quando mi preoccupavo delle conseguenze se non fossi riuscito a raggiungere i miei scopi. Temevo di deludere il team, la famiglia, me stesso. Invece adesso sono più tranquillo, mi diverto anche di più". Insomma, il baby campione sta maturando, è consapevole dei propri mezzi e procede un passo alla volta. Senza mai perdere la leggerezza che lo contraddistingue.