Incontro FIEG e sindacati degli edicolanti: avviato il confronto per individuare misure volte a rafforzare la rete di vendita

Questa mattina si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali e i sindacati degli edicolanti (SNAG-Confcommercio, SINAGI aff. SLC-CGIL, FE.NA.GI.-Confesercenti, UILTuCS-Giornalai, CISL Giornalai) per avviare il confronto sulle questioni della rete di vendita.

Le parti si sono trovate d’accordo sull’importanza delle edicole per garantire ai cittadini la disponibilità e l’accesso ad una informazione di qualità, attendibile e verificata.

Parimenti condivisa la necessità di operare congiuntamente per:

- assicurare la capillarità della diffusione dell’informazione;

- promuovere la sostenibilità economica e finanziaria dei punti vendita della stampa;

- aumentare l’efficienza della distribuzione delle pubblicazioni.

Nelle prossime settimane le parti apriranno dei tavoli di confronto per individuare misure condivise che possano rafforzare la rete di vendita così da assicurare, tenuto conto anche delle nuove abitudini dei lettori, la disponibilità dei giornali ai cittadini e la sostenibilità economica agli edicolanti.