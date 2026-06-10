Derthona Dialoga, secondo appuntamento dedicato al giornalismo contemporaneo

Martedì 16 giugno alle ore 21 presso la Sala Romita del Comune di Tortona

Prosegue il percorso culturale di Derthona Dialoga, la rassegna promossa dal Comune di Tortona e creata per approfondire temi di attualità, cultura e società attraverso il confronto con autorevoli protagonisti del panorama nazionale. Il secondo appuntamento della rassegna si terrà martedì 16 giugno alle ore 21 presso la Sala Romita, in Corso Alessandria 62, e la conferenza sarà intitolata Diritto di cronaca: il giornalismo nell'Italia di oggi. Un incontro pensato per riflettere sul ruolo dell'informazione, sulle sfide che il giornalismo è chiamato ad affrontare nell'attuale contesto sociale e politico e sul delicato equilibrio tra diritto di cronaca, libertà di stampa e responsabilità professionale. A portare il proprio contributo saranno tre autorevoli esponenti del mondo dell’informazione ovvero Francesco Rigatelli (La Stampa), Alberto Busacca (Libero) e Francesco Maria Del Vigo (vicedirettore de Il Giornale). L’incontro sarà moderato dal giornalista Marco Gotta, che guiderà il confronto tra gli ospiti e il dialogo con il pubblico.

«Il primo incontro, dello scorso anno, con Toni Capuozzo ci ha permesso di riflettere sul valore della testimonianza diretta nei teatri di guerra - afferma in una nota l’assessore alla cultura Fabio Morreale - questo secondo appuntamento amplia la prospettiva e ci invita a ragionare sulle sfide quotidiane dell’informazione, tra libertà di stampa, nuove tecnologie e rapporto con l’opinione pubblica. Derthona Dialoga vuole essere uno spazio stabile di confronto su temi di grande attualità e interesse collettivo».

L'iniziativa si inserisce nel programma di Derthona Dialoga, rassegna che mira a offrire occasioni di approfondimento e dibattito su temi pubblici, favorendo il confronto tra diverse sensibilità e punti di vista. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.