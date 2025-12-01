Civiform, una realtà che 'crea ponti' e prepara al futuro

“Spesso la tradizione viene vista come l’antitesi dell’innovazione”, racconta Chiara Franceschini, direttrice generale di Civiform, struttura che offre percorsi professionali per ragazzi dopo la terza media e corsi per adulti in diversi settori: dalla ristorazione al benessere, fino alle aree tecniche e ai nuovi profili legati al turismo. In realtà, spiega, proprio nella continuità la scuola ha trovato il modo per evolversi e stare al passo con la società. Il modello formativo non è mai rimasto fermo e ha saputo anticipare, soprattutto nell’orientamento e nella capacità di leggere le attitudini dei ragazzi, aiutandoli a costruire percorsi mirati alle loro attitudini. Civiform festeggia i suoi 70 anni con un incontro tra i giovani di oggi e adulti che attraverso questa struttura hanno realizzato il proprio futuro anche grazie a formatori capaci di trasmettere competenze e valori. Un cammino iniziato nel 1955 e che va avanti ancora oggi.

Nei laboratori di Cividale e Trieste, dalla cucina all’informatica, dalla grafica all’elettrico, le dotazioni sono all’avanguardia”. Oltre a ciò la direttrice insiste sul fatto che non basta la tecnologia: “I ragazzi devono capire il perché delle cose”. L’obiettivo è sviluppare competenze attraverso metodi didattici nuovi senza perdere il senso della propria storia e delle scelte. Accanto alla formazione per giovani e adulti, Civiform ha rafforzato il proprio ruolo sociale adottando modelli inclusivi. La struttura accoglie minori stranieri non accompagnati e offre percorsi professionalizzanti che permettono un rapido inserimento lavorativo. Franceschini spiega che molti dei nuovi arrivati presentano una forte povertà educativa: “Non sanno leggere né scrivere, nemmeno nella loro lingua madre». Per questo l’ente ha creato corsi di alfabetizzazione che portano i ragazzi da zero alla conoscenza della lingua italiana, della cultura, delle regole di convivenza e della legalità, temi sempre più fondamentali”. Secondo Civiform, una vera inclusione previene emarginazione e modelli socialmente dannosi, mentre la condivisione dei valori, dai diritti ai doveri, fino all’attenzione per le fragilità, costruisce comunità. Non a caso, gli studenti partecipano stabilmente ad attività di volontariato, come nella casa di riposo di Cividale. Le sedi di Cividale e Trieste, città di confine, non rappresentano più una linea di separazione ma uno spazio di incontro. “Noi creiamo ponti: tra generazioni, tra culture, tra chi arriva e chi già c’è”, conclude.