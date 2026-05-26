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Premio Maurizio Costanzo nelle carceri, vince un bar di Paese

martedì 26 maggio 2026
Premio Maurizio Costanzo nelle carceri, vince un bar di Paese

1' di lettura

“Un bar di paese”, testo teatrale scritto dai detenuti della Casa circondariale di Siena, ha vinto la seconda edizione del Premio Maurizio Costanzo nelle carceri.Lo spettacolo, che è stato presentato in prima assoluta mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20 al Teatro Parioli Costanzo di Roma, nasce da un laboratorio di scrittura scenica condotto da Annalisa Bianco (Egumteatro) e da un laboratorio teatrale guidato da Rita Ceccarelli.

Sul palco saliranno otto detenuti-attori, il cappellano del carcere don Carmelo Lo Cicero e il gruppo musicale “CellaMusica”, nato nello stesso istituto nel 2022.La pièce è ambientata in un bar gestito da un ex detenuto vicino a un carcere. Tra clienti abituali e personaggi improvvisi, si alternano storie ordinarie ed straordinarie, momenti di comicità e confessioni cariche di fragilità e sofferenza.

Il testo è stato interamente ideato e scritto dai detenuti tra novembre e gennaio, sotto la supervisione di Annalisa Bianco.Il Premio, promosso dall’Associazione Maurizio Costanzo, ha l’obiettivo di valorizzare l’arte teatrale come strumento di espressione, crescita personale e reinserimento sociale per i detenuti. Il riconoscimento include un premio in denaro devoluto dall’associazione Reload.L’iniziativa è stata seguita dall’associazione laLut e dagli operatori penitenziari. Come sottolineato da Camilla Costanzo, figlia del giornalista, si tratta di «un progetto che non parla solo di spettacolo, ma è anche un racconto di dignità, voglia di riscatto e forza di ricominciare».

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