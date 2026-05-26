RAI, Muscarella (FNC UGL Comunicazioni): "Bene bilancio 2025, ora cambio di passo"

“Il bilancio Rai 2025 chiuso in attivo per quasi 10 milioni di euro è una buona notizia per tutti lavoratori e per i cittadini che pagano il canone e possono così constatare come l’attuale governance aziendale abbia effettuato un cambio di passo e si stia impegnando con successo in una saggia amministrazione delle proprie risorse”. È quanto dichiara il Segretario Generale FNC UGL Comunicazioni, Salvatore Muscarella. “D’altra parte - prosegue il sindacalista - questo non è ancora sufficiente per sanare tutti i problemi in essere, a partire dal progressivo deterioramento delle sedi e dei centri di produzione aziendali su tutto il territorio nazionale, di cui la direzione generale in Viale Mazzini è l’esempio più eclatante. Dopo anni di denunce del Sindacato e nonostante nell’arco del tempo vi siano anche stati periodi di espansione economica dell’azienda per mezzo del mercato pubblicitario, solo oggi si mette in sicurezza lo storico immobile dall’amianto. Confido fortemente - prosegue il Segretario - che questo sia solo l’inizio di una rivoluzione di programma e di approccio ai grandi temi di reale interesse dell’azienda e quindi dei lavoratori tutti. La RAI non può più essere vista come un fardello per il sistema paese e, allo stesso tempo, un luogo di saccheggio continuato a favore di posizioni precostituite ed ingiustificabili, che vengono da decisioni del passato e che sottraggono risorse importanti al rinnovamento tecnologico, alla stessa razionalizzazione immobiliare, all’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, ai neoassunti apprendisti. Come Sindacato - conclude Muscarella - sposiamo quindi gli obiettivi sfidanti in ambito industriale che i vertici aziendali stanno individuando e mettiamo a piena disposizione tutta la nostra capacità di collaborazione e controllo affinché però quegli stessi possano produrre risultati di soddisfazione e realizzazione piena per i lavoratori e per l’intera comunità”.