PIRELLI: CDP CONFERMA IL RATING MASSIMO PER IL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Pirelli è stata riconosciuta, per l’ottavo anno consecutivo, tra i leader globali nel contrasto ai cambiamenti climatici, confermandosi nella Climate A list 2025 di CDP, l’organizzazione internazionale no-profit che raccoglie e analizza le informazioni in materia di decarbonizzazione di oltre 22.100 aziende.

Pirelli ha ottenuto il rating “A”, il massimo punteggio, nella sezione Climate di CDP grazie a una strategia di decarbonizzazione che mira a ridurre le emissioni lungo tutta la catena del valore con una gestione proattiva di rischi e opportunità legati al cambiamento climatico. Per raggiungere l’obiettivo di Net Zero al 2040 (Target validato da SBTi), Pirelli sta implementando iniziative strategiche che includono la riduzione dell’impronta di carbonio lungo la catena di fornitura, l’elettrificazione dei macchinari nei processi produttivi e lo sviluppo di prodotti innovativi e ad alta efficienza energetica.

Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility e Motorsport di Pirelli, ha affermato: “La conferma di Pirelli nella Climate ‘A List’ di CDP rappresenta un riconoscimento del nostro concreto impegno nel contrasto ai cambiamenti climatici e della capacità dimostrata da Pirelli nel gestire rischi e opportunità legati alla transizione ecologica. Lo sviluppo e l’utilizzo di soluzioni innovative per la mitigazione e l’adattamento al climate change garantiscono un miglioramento continuo dei processi e dei prodotti e contribuiscono al raggiungimento del nostro obiettivo di Net Zero al 2040”.

CDP, il cui obiettivo è quello di guidare le aziende e i governi a ridurre le proprie emissioni di gas serra, salvaguardare le risorse d’acqua e proteggere le foreste, raccoglie i dati relativi agli impatti ambientali, ai rischi e alle opportunità, per una valutazione indipendente rispetto alla metodologia con cui viene calcolato il punteggio. Su richiesta di 640 investitori con oltre 127 trilioni di dollari in asset, tali dati, nel 2025, sono stati comunicati tramite la piattaforma di CDP dalle aziende coinvolte.